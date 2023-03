21:24 Els sindicats de presons acaben les mobilitzacions després de pactar amb Justícia augmentar la plantilla i la seguretat



Els sindicats de funcionaris de presons i el Departament de Justícia han signat aquest dimecres a la tarda un acord per incrementar les plantilles als centres penitenciaris en com a mínim 350 places fins al 2025 i augmentar la seguretat dels treballadors. Amb el compromís de Justícia, al qual ha tingut accés l'ACN, els treballadors han abandonat el tancament als despatxos de diversos directors de presons iniciats aquest dimarts i han desconvocat les mobilitzacions previstes per aquest dijous a tots els centres penitenciaris. L'acord inclou noves mesures com detectors de drons, càmeres unipersonals i esprais per aturar incidents, així com vigilar els presos amb malalties mentals i augmentar la seguretat als DERT.

21:12 AstraZeneca invertirà 800 milions d'euros en el hub d'innovació global que crearà a Barcelona



AstraZeneca transformarà el centre d'investigació contra les malalties rares que té a Barcelona en un hub d'innovació global en les cinc àrees terapèutiques de la companyia: oncologia, malalties cardiovasculars, respiratòries i al desenvolupament de vacunes i immunoteràpies. La multinacional invertirà 800 milions d'euros i contractarà 1.000 persones en cinc anys per ampliar el centre, que se situa a l'antic Pedralbes Centre. "És el moment d'innovar aquí", ha assegurat el president d'AstraZeneca a Espanya, Rick R. Suárez, en un acte institucional per presentar la inversió, que es va donar a conèixer aquest dimarts. Suárez ha afirmat que el projecte serà una realitat "sempre que la situació al país continuï sent estable".

13:40 Collboni proposa recuperar 30 interiors d'illa amb 171 milions d'euros en vuit anys



El candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat aquest dimecres recuperar 30 interiors d'illa amb 171 milions d'euros els pròxims dos mandats si arriba a governar la ciutat després de les eleccions municipals del maig. En una roda de premsa al costat de la tinent d'alcalde Laia Bonet, número 3 de la llista dels socialistes, el candidat ha dit que és "fonamental" tenir un horitzó de desenvolupament urbanístic per recuperar espais verds a la ciutat amb pressupost i localitzacions. En concret, Collboni vol habilitar 90.000 metres quadrats addicionals d'espais verds a l'Eixample, a través de 15 interiors d'illa d'adquisició directa i 14 més mitjançant acords amb els propietaris en un model que ha reivindicat "de diàleg i de pacte".

12:14 Laura Borràs retreu per carta a Pere Aragonès que hagi tingut un "comportament indigne" en la reunió amb la comissió de l’Eurocambra que investiga el cas Pegasus



La presidenta del Parlament suspesa i líder de Junts, Laura Borràs, ha acusat per carta el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’haver tingut un "comportament indigne" en la reunió d’aquest dimarts a Madrid amb la comissió de l’Eurocambra que investiga el cas Pegasus. "Una de les primeres obligacions que us corresponen és la defensa de les institucions catalanes, entre les quals hi ha precisament la presidència de la Generalitat. Per aquest motiu, us vull traslladar la profunda decepció i l’enèrgica protesta pel vostre indigne comportament", detalla la carta, amb data d’aquest dimecres i a la qual ha tingut accés Europa Press. En concret, Borràs ha retret a Aragonès que s’hagi desentès dels "fal·laços arguments" amb els quals l’exministre de l’Interior i ara eurodiputat Juan Ignacio Zoido va justificar l’espionatge a Carles Puigdemont.

12:12 El TSJC confirma un any de presó per a un jove per tirar objectes als Mossos en una manifestació contra Jusapol el 2018



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la pena d'un any de presó per a un jove que va llençar objectes contra els Mossos d'Esquadra en una manifestació contra el sindicat policial Jusapol el setembre del 2018 a la Via Laietana de Barcelona que va incloure una simulació de 'holi festival'. El TSJC considera demostrat, com ho va fer l'Audiència de Barcelona, que els dos acusats "van tenir una participació activa en el llançament d'objectes, sense que s'hagi acreditat que cap d'ells impactés contra els agents que estaven al cordó policial". L'altre acusat va ser condemnat a tres mesos de presó per l'atenuant de trastorn mental i consum d'alcohol i drogues i no va recórrer la sentència.