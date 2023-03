Iniesta trenca el seu silenci sobre el cas Negreira i el Barça

#TuDiràs | 🗣️ "Estic convençut que el Barça mai no ha comprat cap àrbitre"



L'excapità del Futbol Club Barcelona i actual jugador del Vissel Kobe,, ha trencat el seu silenci per abordar la polèmica sobre el cas Enríquez Negreira que esquitxa el Barça des de fa setmanes. En declaracions al programade, el manxec va deixar molt clar que "està totalment convençut que el Barçacap àrbitre". Iniesta va assegurar dimecres a la nit que ell," quan vestia la samarreta blaugrana."Estem parlant de coses molt i molt importants [...] Estic totalment convençut que això no ha passat mai", va reblar, sobre la compra d'àrbitres. Durant l'entrevista,i va parlar sobre l'estat de joc del Barça de Xavi Hernández, a més de les darreres novetats esportives al voltant del club o la possible tornada de Leo Messi a l'equip.de categoria que trenca el seu silenci sobre el cas Negreira. El primer va ser Gerard Piqué. amb les característiques tècniques dels àrbitres abans de cada partit, també amb dades personals, com el tracte amb els jugadors, la col·locació al terreny de joc i la gestió de les targetes. Posteriorment, realitzava un nou informe analitzant els partits i dos més fent el mateix exercici amb els partits del Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid.Aquí, interpretava si les decisions més destacades eren encertades o no. El sisè tipus de document era un informe global a final de temporada en què es resumien les dades obtingudes i s'assenyalaven els aspectes més determinants. Fins i tot, es feien informes de partits amistosos i de la lliga de Campions.

