Investiguen una empresa catalana per enviar material a l'exèrcit rus a Ucraïna

Ucraïna investiga una empresa amb seu ade Dalt per proveir l'exèrcit rus deper la guerra, segons publica aquest dimecres El Periódico i ha pogut confirmar l'ACN. L'empresa és, i està especialitzada en productes derivats dels polímers, els plàstics sintètics per a ús industrial.En un comunicat publicat a la seva pàgina web, l'Agència Nacional per la Prevenció de la Corrupció d'Ucraïna (NACP) acusa el conglomerat empresarial Gavary Group dei de subministrar a l'exèrcit de Vladímir Putin "plantilles pel fred i sabates fetes de polímer", així com material com màrfegues per dormir. La NACP també afirma que l'empresa aporta plàstics per fabricar "armilles i cascs pels soldats russos".Segons Ucraïna, l'empresa de Vilassar estàde productes de polímer de Rússia, treballa pel complex industrial i militar rus i continua proveint de materials a diversos països europeus. Per tot plegat, l'agència ucraïnesa ha inclòs Gavary Group en la llista de companyies que poden ser sancionades pel seu paper en la guerra amb Rússia. A la seva pàgina web, l'entitat es descriu com "un grup de companyies de classe mundial amb 20 anys d'experiència en la producció de materials polímers", amb un

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor