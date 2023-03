Apareix el cadàver d'una noia amb signes de violència a Móra la Nova

Els Mossos d'Esquadra informen de la troballa del cadàver d'una noia a primera hora d'aquest matí de dijous a, a tocar de la Segons ha avançat Tarragona Digital, el cos ha aparegut amb signes clars de criminalitat i el cos de la policia catalana ha mobilitzat un gran desplegament per investigar la zona del suposat crim.Ara per ara, els Mossos es troben en el lloc dels fets per agafar proves i iniciar una investigació, de la qual encara es desconeixen els detalls.

