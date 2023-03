El PP blinda Albiol malgrat el judici per les antenes

El PP ha descartat adoptar mesures disciplinàries contra l'exalcalde de Badalona i candidat a les municipals del 28-M,, pel fet que un jutjat l'enviï a judici per prevaricació. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha defensat que "no té res a veure amb un cas de corrupció" sinó que "té a veure amb la seva activitat administrativa al capdavant d'un ajuntament".En una entrevista aquest dijous al matí a Onda Cero, Gamarra ha justificat així que el PP no actuï i el mantingui com a candidat a l'alcaldia de Badalona. "i, a més, Albiol ha facilitat tota la informació en aquest sentit, que és el que li exigeixen els estatuts", ha dit.Gamarra ha argumentat que "" i ha dit que, d'una banda, requereixen que faciliti aquesta informació i, de l'altre, "també defensen la presumpció d'innocència". "Cal diferenciar" entre "una qüestió administrativa" i un "cas de corrupció", ha insistit, i ha apuntat que emprendre accions correspon a la direcció autonòmica.La número dos del PP ha remarcat que cal respectar aquestad'un candidat que, a més, està "en situació no només de poder guanyar les eleccions sinó d'optar a una majoria absoluta".El cas es remunta al 2012. Arran d'uns problemes de cobertura en diversos punts de Badalona,va demanar a l'Ajuntament d'Albiol instal·lar una antena de telefonia, i això es va fer sense cap permís. Poc després,en va instal·lar una altra, també sense permís. Van estar en funcionament durant sis anys, fins que l'any 2018 les dues empreses les van retirar sense que els ho demanés l'Ajuntament.Abans, hi havia hagut queixes per part de la Guàrdia Urbana, ja que les antenes s'havien instal·lat a les seves dependències. En tot plegat, Albiol era l'últim responsable i qui tenia competència per a donar llicències i "".Albiol també ha de pagar una fiança deper assegurar les indemnitzacions en cas de condemna, i tot plegat el deixa en una situació complicada quan falten poques setmanes per a les municipals, que afronta amb bones perspectives per ser alcalde a Badalona.

