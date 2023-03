Operació dels Mossos i la policia francesa per desarticular una organització criminal de tràfic de drogues

Els Mossos han desarticulat una organització que hauria exportat més d’una tona de marihuana a França amagada en palets que contenien recanvis de vehicles.i altres països del centre d’Europa.En col·laboració amb la, s'han detingut 13 persones a les quals se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut publica, defraudació de fluid elèctric, falsedat documental i tinença il·lícita d’armes.i s'han desmantellat 7 plantacions amb més de 4.000 plantes. El valor de venda de la droga ascendeix a 625.000 euros a l'Estat.La investigació va començar el mes de febrer de 2022 quan la policia va localitzar 42 quilos de marihuana en un traster de lloguer ubicat a(Garraf) i va rebre diverses informacions sobre les persones que utilitzaven aquests espais per guardar la droga. Segons els Mossos, els operatius duts a terme van permetre obtenir una línia d’investigació sòlida sobre un grup de persones de diverses nacionalitats que tenia el centre d’operacions als municipis de, on gestionaven diverses plantacions de marihuana, tot i que també l’obtenien d’altres plantacions i grups locals ubicats principalment al Baix Llobregat i a l’Alt Penedès.Un cop la marihuana ja estava seca i en bon estat per distribuir-se en bosses d’un quilogram envasades al buit,sota l’aparença de mercaderia lícita, amb la simulació que es tractava de material que contenia alternadors de vehicle. Així, a través d’empreses de transports internacionals feien els enviaments a una adreça de la localitat(França), tot fent-se passar per una empresa legalment constituïda amb la falsificació de la documentació, del segell i de la signatura.La investigació va comportar la creació d’un equip conjunt d’investigació en el marc d’EUROJUST, Agència Europea per a la Cooperació Judicial Penal amb seu a La Haia, entre elde Vilanova i la Geltrú, els Mossos d’Esquadra i la Fiscalia francesa, en col·laboració amb la Policia Nacional i l’Office anti-stupéfiants (OFAST) de la Policia Judicial de Lille.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor