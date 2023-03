Un avi, a judici per agredir sexualment la seva neta menor d'edat

L'Audiència Provincial de les Balears celebra aquest dijous el judici contra un avi acusatmenor d'edat, en dues ocasions. Fiscalia demana per a ell una pena de sis anys i mig de presó, a més de la prohibició d'apropar-se a la noia a menys de 500 anys en els pròxims 15 anys.i una indemnització de 12.000 euros.Segons l'escrit del fiscal, els dos abusos es van produir en diversos anys de diferència, i no ha quedat determinat si hi ha hagut alguns altres entre aquest espai de temps. El primer, en una data indeterminada de 2015,Després, el segon registrat per la Fiscalia, es va produir el maig de 2021.L'home hauria aprofitatper apropar-se a ella i poder estar sol amb la seva neta sense aixecar cap mena de sospita.

