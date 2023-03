Cinesa llança «el Netflix de les sales de cine»: una quota mensual per veure pel·lícules

Les sales de cinema comencen a reinventar-se per intentar combatre la falta de públic als establiments i la competència directa que suposen les plataformes de contingut, una de les principals empreses d'exhibició cinematogràfica de tot l'estat espanyol, llançarà una tarifa plana per a les seves sales que suposarà veure de manera il·limitada pel·lícules de les seves cartelleres per una quota mensual. Bàsicament, Cinesa estrenarà a partir de l'abril el primerÉs un clar moviment per intentar tornar a atraure el públic als cinemes, una dècada després de l'aparició de Netflix i d'que van arribar després. Entre aquesta situació i la pandèmia de coronavirus, moltíssimes sales van haver de clausurar a l'estat espanyol.Encara, però la companyia ha avançat que existiran dos models d'abonament: el primer, el més econòmic, per 15,90 euros al més. Permetrà visitar les sales de cinema de Cinesa tantes vegades com es vulgui. Després, el segon model: el deluxe, amb una quota de 18,90 euros al mes. Això permetrà a l'usuari accedir a les sales amb seients reclinables de les que disposa la companyia.També existirà una opció que permeti comprar una subscripció anual per a tots dos models.deDiagonal, Diagonal Mar, La Maquinista, i Som Multiespai, a Barcelona; el Parc Vallès de Terrassa i el de Mataró Parc. També disposa de dues sales de cinemes deluxe: el Barnasud de Gavà i La Farga, a l'Hospitalet.

