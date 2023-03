Panxo, el cantant de Zoo, fa el salt a la política i es presenta a les municipals

, popularment conegut com a, fa el salt a la política. El cantant del popular grup valenciàes presentarà a les eleccions municipals de maig en la llista de, que incorpora Compromís, EUPV, Podem i altres formacions independents. Ho farà de manera simbòlica, com a primer suplent, i a la seva ciutat.", ha declarat el músic. El seu partit aspira a revalidar o millorar els seus quatre regidors, que li permeten formar part del govern municipal de Gandia. L'alcaldable de Més Gandia,, ha destacat que Panxo "és un lluitador ferm pels drets socials i de les llibertats dels valencians i de les valencianes, així com de la nostra llengua".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor