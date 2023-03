Centenars de professors universitaris associats es manifesten a Barcelona contra la LOSU

Quines són les protestes dels professors universitaris?

Demanen regularitzar els professors associats de les universitats

Defensen un sistema públic universitari "de qualitat"

Protesten pels acomiadaments dels professors a les facultats

Carreguen contra la precarietat laboral que viuen

Professors associats de la, lai la-uns 400 segons els organitzadors i 100 segons l'Ajuntament de Barcelona- s'han manifestat aquest dimecres al centre de la ciutat contra la nova, que modifica alguns aspectes del sistema universitari.La manifestació ha començat cap a les 18:30 hores a lai els participants han baixat per la Via Laietana fins a arribar a la Secretaria d'Universitats, segons han explicat fonts de, que preveu convocar dos dies més de vaga de professors associats, dijous 20 i dimecres 26 d'abril, amb "la intenció que s'expandeixi a les set universitats públiques catalanes i que se sumin altres sindicats i col·lectius".Segons els membres de la comunitat educativa, a part de no garantir elnecessari, la LOSU no planteja un, ni tampoc assegura lade les persones amb contractes predoctorals i postdoctorals. Un altre dels punts més comentats ha estat la situació dels professors associats: 25.000 a tot l’Estat i 10.000 només a les universitats de Catalunya.Amb l'objectiu d'a les universitats, la llei estableix tres nivells de progressió a la carrera acadèmia (incorporació, consolidació i promoció). De la mateixa manera, es redueix la temporalitat en la contractació del personal docent i investigador, passant del 40% en la LOU, al 20% en la nova norma, i s'augmenta del 51% al 55% el percentatge mínim de professorat funcionari que han de tenir les universitats públiques.

