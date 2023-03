Així eren els informes que Negreira feia per al Barça

Noves informacions referents al. TV3 ha tingut accés al sumari judicial amb tots els documents informatius que, fill de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA),, va elaborar per ala canvi de 7,5 milions d'euros. Fins ade documents feia arribar sobre l'equip arbitral designat pels partits del primer equip i el filial masculins.L'exnúmero dos dels col·legiats entregava unamb les característiques tècniques dels àrbitres abans de cada partit, també amb dades personals, com el tracte amb els jugadors, la col·locació al terreny de joc i la gestió de les targetes. Posteriorment, realitzava un noui dos més fent el mateix exercici amb els partits deli l'. Aquí, interpretava si les decisions més destacades eren encertades o no. El sisè tipus de document era una final de temporada en què es resumien les dades obtingudes i s'assenyalaven els aspectes més determinants. Fins i tot, es feien informes de partits amistosos i de la lliga de Campions.La informació arriba l'endemà que se sabés que Hisenda no creu que el Barça influís en els resultats dels partits de lliga ni comprés àrbitres i el dia que el club ha passat a l'atac i ha comunicat que treballa en una llarga llista de demandes contra periodistes i mitjans que considera que han volgut perjudicar la seva imatge a partir d'informacions sobre els pagaments a Negreira. La junta de Joan Laporta considera que s'ha orquestrat una campanya contra el Barça i, de fet, ja ha presentat les cinc primeres demandes aquest dimecres.Mentrestant, el cas avança als tribunals. Fa uns dies, elva admetre a tràmit la denúncia de la Fiscalia contra l'exàrbitre José María Enríquez Negreira, els expresidents del Barça, els exdirectius, i el mateix club per un possible delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, d'administració deslleial i de falsedat documental. La magistrada també va admetre la querella de Xavier Estrada, àrbitre de Primera Divisió i número 5 d'ERC a Lleida , pels mateixos fets.

