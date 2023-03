Les esquerres se'n surten i el Parlament investigarà els fons voltor

Ha costat quatre mesos i mig que tirés endavant, però finalment el Parlament de Catalunya ha validat la creació d'una Una iniciativa promoguda per ERC, la CUP i En Comú Podem que les tres formacions han lamentat que hagi costat més del compte poder-la votar i aprovar, però que finalment ha seduït el PSC i Junts. Ara la cambra baixa catalana iniciarà els tràmits per poder posar la lupa sobre, des d'aquelles amb implicació pública -com el rescat bancari les polítiques de privatització d'habitatge protegit - fins a les dels operadors estrangers de gran capital que sovint obvien la normativa.Pròximament es constituirà la comissió i s'elaborarà un pla de treball. I s'espera que, a més de la radiografia de l'activitat immobiliària privada, es recullini quins preus de venda, costos i beneficis se n'han derivat. A més, es preveu la revisió de les caducitats de l'habitatge de protecció oficial que els pròxims anys faran que es perdin milers de pisos assequibles arreu del país., des d'ERC, ha reivindicat la necessitat de fer emergiri ha mencionat la utilitat de la comissió per teixir una "diagnosi conjunta" pel que fa a abordar l'accés a l'habitatge. En un sentit similar, la diputada cupaireha reclamat "una" per poder "legislar bé". I ha justificat la necessitat d'una comissió d'investigació davant la sospita que "la col·laboració no serà del tot voluntària". Alhora,(En Comú Podem) ha subratllat que també servirà d'accelerador per crearque la llei catalana actual ja preveu però que, un any després del compromís, encara no s'hi ha posat fil a l'agulla.Mentre que-que ha demanat deixar de banda "comissionetes d'investigacionetes"- is'han mantingut ferms en el, socialistes i Junts s'han acabat avenint a votar-hi a favor. Ara bé,(PSC-Units) ha picat la cresta a l'executiu català en matèria de compliment d'allò que s'aprova en seu parlamentària. "Posi'n se les piles, que tenim una mica de pressa. I la culpa no és de Madrid, sinó del Govern de Catalunya", ha apuntat. Pel que fa a Junts, malgrat donar suport a la iniciativa, la diputadaha aprofitat per reclamar també més "seguretat jurídica" pel sector immobiliari.Des de la militància social, elha reaccionat al tràmit parlamentari tot recalcant que aquest pas "ha de respondre què ha passat amb l'habitatge públic en aquest país". I, en aquesta línia, han recordat que encara calen respostes sobre un cas que el moviment pel dret a l'habitatge ha destapat recentment: el d' un centenar de famílies que denuncien pràctiques "abusives" a edificis de l'Obra Social de La Caixa que van comptar amb finançament públic i incentius inicials. Ampliant el focus sobre la caducitat de l'habitatge protegit al conjunt del país les últimes dècades, el portaveu de l'entitat,, ha reblat que cal aclarir què hi ha darrere d'uns processos "no només deixen un parc d'habitatge ridícul, sinó que a mésque hi viuen".

