Les dues ciutats catalanes al podi europeu del consum de drogues

Catalunya és una de les grans protagonistes del darrer estudi de l', que recull les substàncies trobades a les aigües residuals de més de 100 ciutats del continent. Dues dades destaquen especialment:és, amb diferència, on més es consumeix, la segona ciutat d'Europa on es consumeix mésS’han analitzat mostres d’aigües residuals d’uns 54 milions de persones per analitzar-hi la presència de cocaïna, amfetamina, metamfetamina, MDMA, ketamina i cànnabis. Tot i que el consum de cocaïna, amfetamina i metamfetamina ha baixat el darrer any a Barcelona, el de la ketamina i MDMA (èxtasi) s'han disparat. Fins al punt que la ciutat comtal supera, la segona classificada, d'un 54% en la quantitat de Ketamina detectada, ambtambé sobresurt en aquesta classificació, en què ocupa la sisena posició ambD'altra banda, només, d'entre el centenar de ciutats europees escollides, supera aen quantitats trobades de. Concretament, s'hi van trobar, un índex que supera de llarg la resta de ciutats analitzades tant acom al. D'aquesta manera,és la segona ciutat catalana que en té més, amb 759, ies troben en un barem similar, en un rànquing de 100 ciutats que lidera Anvers, a Flandes, amb 2.381 mil·ligrams.

