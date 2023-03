La primera setmana de primavera s'està caracteritzant per l'increment frenètic de les temperatures a Catalunya. Cada dia, el mercuri escala una mica més i el clima primaveral està donant pas a l'estival massa de pressa. Aquest dimecresi es preveu queno tardi a patir la mateixa sort.De moment, aquest dijous es registraran 27 i 28 graus en alguns punts de l'interior del país. A Barcelona es registraran mínimes de 10 graus i màximes de 20; mentre que a Girona la mínima serà de 9 graus i el mercuri s'enfilarà fins als 21 a la tarda. A Lleida , temperatures una mica més extremes, amb 8 de mínima i 26 de màxima, mentre que a Tarragona , les rondaran entre els 10 i els 19 graus.Elcontempla però un cel tapat per núvols alts i mitjans, sobretot a partir del migdia i especialment al quadrant nord-est. El que no contempla en cap cas, una jornada més, són precipitacions. S'imposarà el vent de component sud al litoral i de components sud i oest a l'interior, amb cops forts a la Costa Brava.

