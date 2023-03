El jutge envia a judici Albiol per la instal·lació irregular de dues antenes

El jutjat d'instrucció 4 de Badalona ha enviat a judiciper la instal·lació sense permís d'durant el seu primer mandat com a alcalde, segons ha avançat La Ser. Albiol s'enfronta a una pena de d os anys i deu mesos de presó i deu anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa, urbanística i ambiental. El cas deixa Albiol, candidat del PP a l'alcaldia, en una posició complicada quan falten dos mesos per a les eleccions municipals. Així mateix, el jutge també asseurà al banc dels acusats altres càrrecs municipals, tècnics i regidors, com ara Oriol Lladó (ERC), exregidor d'urbanisme d'ERC, acusat de prevaricació.El cas es remunta al 2012. Arran d'uns problemes de cobertura en diversos punts de Badalona,va demanar a l'Ajuntament d'Albiol instal·lar una antena de telefonia, i això es va fer sense cap permís. Poc després,en va instal·lar una altra, també sense permís. Van estar en funcionament durant sis anys, fins que l'any 2018 les dues empreses les van retirar sense que els ho demanés l'Ajuntament. Abans, hi havia hagut queixes per part de la Guàrdia Urbana, ja que les antenes s'havien instal·lat a les seves dependències. En tot plegat, Albiol era l'últim responsable i qui tenia competència per a donar llicències i "".Albiol també ha de pagar una fiança deper assegurar les indemnitzacions en cas de condemna, i tot plegat el deixa en una situació complicada quan falten poques setmanes per a les municipals, que afronta amb bones perspectives per ser alcalde a Badalona. El motiu és que els estatuts del PP estableixen que s'obrirà unen el moment en què s'obri judici oral i es podria arribar a suspendre de funcions o de militància l'afectat en aquells casos de delictes de corrupció. La prevaricació és un delicte considerat de corrupció. Albiol creu que "no és casual" que la causa s'hagi accelerat a poques setmanes de les eleccions municipals.Al banc dels acusats també s'hi asseurà, conseller delegat de l'empresa municipal Engestur i encarregada de gestionar la qüestió de les antenes;, regidor d'ERC i que "no va fer res", segons la Fiscalia, per arreglar la situació; l'exregidor de Seguretat Ciutadanai l'exgerent de Territori. També les empreses Vodafone i Telefónica.

