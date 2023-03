S'ensorra un edifici de dues plantes a Sitges

Estem treballant en l'ensorrament d'un edifici de 2 plantes contigu a unes obres a l'av. Artur Carbonell de Sitges (15.21h). Tots els operaris estan fora i les primes informacions indiquen que no hi hauria ningú, però l'estem revisant per confirmar-ho



Activades 15 🚒 #bomberscat pic.twitter.com/ejh8N7wDtJ — Bombers (@bomberscat) March 22, 2023

Un edifici de dues plantes s'haaquest dimecres asense deixar ferits. Segons l'Ajuntament, hi havia quatre persones dins de la casa que han pogut evacuar abans de l'esfondrament i no s'han de lamentar danys personals. Elshan rebut l'avís a les 15.21 h i treballen en l'ensorrament amb 15 dotacions activades.El cos d'emergències assenyala que l'edifici ensorrat és contigu a unes obres a l', si bé tots els operaris estan fora. "Les primes informacions indiquen que no hi hauria ningú, però l'estem revisant per confirmar-ho", assenyala el cos de Bombers en una piulada.Segons ha pogut saber l'ACN, es tracta d'uni es manté la zona acordonada. A més dels Bombers, també s'hi ha desplaçat elper prevenció. Les obres tenien lloc en un solar buit on estava previst fer un nou bloc. Anteriorment al solar hi havia l'antiga, que havien tirat a terra.

