​L'Energètica pública serà accionista de parcs eòlics i solars

L'és la flamant Constituïda oficialment l'octubre passat , inicia el seu primer exercici amb un pressupost de 25 milions d'euros. Entre altres accions, preveu ser accionista de parcs eòlics i solars de promoció privada, així com invertir unsper tal que l'administració catalana sigui autosuficient. De moment, descarta comercialitzar a privats i se centrarà en els departaments i empreses de la Generalitat.Disposar d'energètiques públiques és habitual arreu d'Europa. "L'anomalia la representa l'estat espanyol", assegura, recentment nomenat director general de l'Energètica. Com a referent té elamb la voluntat de crear "una empresa emblemàtica de país".Per començar l'Energètica pública disposa d'uni fins a 30 llocs de treball . Però la voluntat de Dani Pérez és incrementar ràpidament la dotació i espera que l'd'euros. “Tindrem capacitat de realitzar despesa. Hi ha molts projectes on invertir”, assegura aEn aquest sentit, un dels mandats del Govern és assolir l'. Per fer-ho possible és necessari una inversió d'uns 300 milions d'euros, que s'haurien d'executar fins al 2030. Actualment, la Generalitat disposa d'una potència solar instal·lada d'uns 20 MW, queUn dels objectius de L'Energètica és contribuir a la transició energètica al país. En aquest sentit, es plantegen invertir en projectes de renovables sempre que es pugui garantir una triple rendibilitat: econòmica, social i territorial. De moment, es convertirà en–el 25% de Pebesa, el primer que es va posar en funcionament al país, i el 10% de Trucafort-, després que l'empresa pública Avançsa els hagi cedit les participacions.Per altra banda, destinaran enguany entreque ja compten amb autorització administrativa. Hi ha fins a una quarantena de projectes, però Dani Pérez explica que se centraran en els que tinguini estiguin impulsats per. "Fins ara hem tingut molt bona acollida, ja que no deixa de ser un suport per a la seva inversió", assegura el director general de L'Energètica.L'empresa pública també té camp per córrer en l'energia hidràulica. Catalunya té fins a, amb concessions que aniran vencent les dècades vinents. "No totes podran continuar sent explotables", adverteix Pérez. I és que més enllà de les inversions que requereixin, el compliment dels cabals ecològics en un context de sequeres recurrents en pot fer inviable la rendibilitat.De fet, de les tres centrals que Nació va avançar que passarien a mans públiques , el director de L'Energètica només té clara la de Can Trinxet a. En els altres dos casos –la Cúbia de Ripoll i Vilanna de Bescanó- es preveu una batalla jurídica amb les empreses concessionàries. Una altra via seria la, com la de la colònia Llaudet de, actualment en procés de reconversió com a espai museístic i de nova activitat empresarial Un dels mandats de L'Energètica és aconseguir que la Generalitat passi a ser autosuficient energèticament. Si a hores d'ara les instal·lacions públiques tot just tenen uns 20 MW de potència instal·lada, el. Més enllà que el real serà inferior, aquestes projeccions permeten dibuixar un 2030 on l'administració catalana s'autoprodueixi més energia de la que consumeixi.Per aquest mateix 2023, L'Energètica preveu, una dotació que s'haurà de multiplicar als exercicis posteriors. Com a comercialitzadora, podrà subministrar aquesta energia als departaments de la Generalitat amb més d'un 50% d'estalvi, mentre quan sigui electricitat provinent de la xarxa només s'eliminarà el marge que tenen aquest tipus d'empreses.I és que més enllà d'omplir els edificis públics de plaques solars, la nova empresa anirà. Començarà fent proves amb nous equipaments, però de cara al 2024 hauria de poder assumir fins a 2.800 punts de subministrament que es liciten per contractació centralitzada.L'Energètica, a diferència de Barcelona Energia, no funcionarà com a comercialitzadora per a privats, sinó que sei les seves empreses públiques.El director general de l'empresa pública assenyala que un següent pas seria vendre ai només aleshores es plantejaria el pas al sector privat, especialment en àmbits estratègics.“Crec que no té sentit comercialitzar energia per aque poden accedir a un bo social que nosaltres no podem oferir”, assegura Dani Pérez. Tot i això, part de l'excedent de les cobertes solars sí que es destinarà a aquest tipus de persones sempre que estiguin a un màxim de 2 quilòmetres – límit que marca la legislació d'autoconsum -.

