Un fong resistent als medicaments i que provoca la mort en 90 dies «amenaça» els Estats Units

Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties delshan activat totes les alarmes. El fong, potencialment mortal i superresistent als medicaments, ja és present a més de la meitat dels 50 estats del país. No és un fong desconegut, però el 2022 la seva propagació es va accelerar fins al punt de reportar 2.377 infeccions, un 62% més que el 2021 i gairebé un 500% més que el 2019.Així ho recullen els departaments de salut estatals i locals dels Estats Units, en consonància amb les conclusions de la revista especialitzada Annals of Internal Medicine, que han servit a la casa Blanca per entrar en un estat d'alerta davant un fong que, el principal fàrmac contra la Candida.L'assegura que es tracta d'una "" i afegeix que es propaga fàcilment a través dels centres d'atenció mèdica. A més, també és resistent a alguns dels desinfectants més comuns i es pot allotjar a la pell de les persones sense provocar símptomes. Per tot això, s'inclou en la llista de patògens fúngics prioritaris de l'organització.La Candida auris forma colònies viscoses i blanquinoses amb forma d'eclipsi que s'expandeixen a tota velocitat. És perillosa perquè pot causarque afecta el torrent sanguini, el sistema nerviós central i els òrgans interns. Acostuma a afectari, en el pitjor dels casos, pot provocar candidèmies. Gairebé la meitat dels pacients als Estats Units que la contrauen,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor