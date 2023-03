Dimiteix la directora de la Guàrdia Civil per la imputació del seu marit en un cas judicial

La fins ara directora de la, ha dimitit perquè el seu marit ha estat citat en el marc d'un procediment judicial. Gámez serà substituïda per la delegada del govern espanyol a la Comunitat de. Ha explicat la "difícil" decisió en una compareixença aquest dimecres i l'ha justificat perquè la considera "l'única possible per protegir la seva família i la Guàrdia Civil"."Sense entrar en el dret de la presumpció d'innocència, prenc la decisió pels principis d'", ha dit. Gámez va assumir el càrrec el gener de 2020 i l'abandona tres anys després. La fins ara directora de la Guàrdia Civil ha reivindicat la feina feta i ha demanat que no s'utilitzi aquesta "" per danyar el cos policial ni al govern espanyol.El procés judicial a què es refereix Gámez és el que està en mans del Jutjat número 6 de Sevilla i investiga els pagaments de laa una empresa d'un dels germans de, marit de la ja exdirectora de la Guàrdia Civil, durant els anys 2009, 2010 i 2011. Recentment, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de lava lliurar a l'esmentat jutjat un informe sobre presumptes irregularitats comeses en la concessió de préstecs per part de l'a l'empresa, que va rebre uns 36 milions d'euros en crèdits i va tancar el 2011.A l'atestat policial apareix citat en 19 ocasions el nom del marit de Juan Carlos Martínez, qui va ser cap de gabinet de l'exconseller d'Obres Públiquesi director de gabinet de l'exconseller, tots dos del PSOE. Segons aquest informe, els investigadors aprecien un "" a través d'una societat i apunta, a més, a un suposat “mecanisme de retribució per la concessió de fons públics”.La dimissió de María Gámez coincideix també amb les investigacions judicials per les presumptes irregularitats en obres en 13 comandàncies del cos policial i amb el, que afecta dos generals retirats,, aquest últim a la presó per les mossegades en què també està imputat l'exdiputat socialista, àlies "".

