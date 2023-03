Barra lliure durant deu anys en una vintena de festivals: la nova proposta d'Estrella Damm

Quins són els festivals que participen?

presenta una proposta que podrà capgirar la vida d'una sola persona: una polsera que permetria consumir barra lliure en una vintena de festivals de tot Catalunya., que només n'hi una: caldrà trobar-la en alguna de lesque es venen als bars i restaurants de Catalunya i Andorra. La premiada durà un collarí amb el dors daurat i obrirà les portes a consumir cervesa amb barra lliure a vint-i-un festivals de música que la marca patrocina... durant una dècada.La polsera no anirà cordada al canell, sinó que es podrà al mòbil. Per què? Doncs perquè(Non Fungible Token), una peça d’art digital, exclusiva i intransferible −només el guanyador del concurs podrà gaudir d’aquesta experiència única que ofereix la cervesera−, obra degenerada a la blockchain Polygon, que representa la primera incursió de la cervesa en el món dels NFT.Els festivals participants en aquesta promoció són:(Banyoles),(Pineda de Mar),(Barcelona),(Vic),(Calafell),(Canet de Mar),(Calella de Palafrugell),(Vilanova i la Geltrú),(Sant Feliu de Guíxols),(Barcelona),(Cambrils),(L’Estartit),(Girona),(Lloret de Mar),(Barcelona),(Barcelona),(Barcelona),(Roses),(Puigcerdà),(Barcelona) i(Vilanova i la Geltrú).A més de la P∞lsera NFT, els consumidors d'Estrella, explica la companyia,. Tots els collarins −menys el daurat− de les ampolles retornables d’Estrella Damm duran un codi promocional al seu dors, amb el qual podran entrar en el sorteig d’un accés gratuït per aquest 2023 als mateixos vint-i-un festivals catalans.Es pot participar accedint a una pàgina web especial en aquest enllaç i introduir el codi. Com més codis introdueixi cada seguidor o seguidora fins al 2 de maig,aquest segon premi, el qual se sortejarà davant notari el pròxim 8 de maig.

