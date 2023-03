Mor un nen de 12 anys després de caure d'un balcó quan tenia febre i deliris

Tragèdia a. Un nen de 12 anys ha mort després de caure d'un balcó d'un segon pis de la població dequan tenia molta. Els fets van succeir la matinada del dilluns al dimarts, i des de llavors el menor es trobava ingressat en estat greu a l'hospital matern infantil de Màlaga.Els serveis d'emergència d'van rebre a les 00.50 hores d'aquest dimarts un allau de trucades tant de veïns com d'un familiar del menor, que se'l van trobar tirat al terra del carrer. Llavors, ambulàncies,i policial local es van dirigir al lloc dels fets per traslladar-lo a l'hospital. Malauradament, no se li ha pogut salvar la vida.

