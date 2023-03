Europa vol obligar els fabricants a repapar electrodomèstics fins 10 anys després de la seva compra

Lluita contra el "rentat verd"

La Comissió Europea vol obligar els fabricants a reparar electrodomèstics que es facin malbé fins deu anys després de la seva compra. La proposta europea cobreix tots aquellsestiguin o no dins el període de garantia. Segons indica,els productors estaran obligats a, depenent del tipus i de la dificultat de les tasques de reparació.L'executiu hi inclou rentadores i assecadores per a ús domèstic, rentaplats, estris de refrigeració, dispositius electrònics, equips de soldadura, aspiradores i dispositius electrònics d'emmagatzematge. Pel que fa als mòbils i a les tauletes,d'acord amb el respecte al medi ambient.En paral·lel, la CE vol incentivar la-actualment de dos anys– per reduir la quantitat de residus que genera la substitució. Per assolir aquest objectiu, l'executiu comunitari ha presentat una proposta que inclou laque permeti als consumidors comparar costos i identificar empreses que ofereixin aquests serveis. La iniciativa, donada a conèixer aquest dimecres, preveu reduir en tres milions de tones la quantitat de residus durant els pròxims quinze anys i aconseguir un estalvi per als compradors de 176.500 milions d'euros.A banda de la plataforma que es vol posar en marxa,vol obligar als productors que. De la mateixa manera, volen dotar de més eines als consumidors perquè aquests puguin reclamar una reparació d'aquells béns de consum protegits per la llei comunitària.En paral·lel,per assegurar que els venedors es comprometen a oferir serveis de qualitat i, de manera indirecta, allargar la vida dels productes nous. Segons la Comissió, això contribuirà al, tant amb la creació de llocs de treball com amb la generació d'undurant els pròxims quinze anys.Més enllà de la proposta sobre la reparació, la Comissió Europea també ha manifestat aquest dimecres la voluntat d'adoptar una-en anglès anomenat greenwashing- perquè els consumidors tinguin la certesa que un producte que es ven sota l'etiqueta de 'verd' o 'sostenible' sigui efectivament verd. Amb la presentació de les dues propostes, les qüestions es traslladaran ara ali als diferents estats de la UE per poder ser discutides i adoptades en un futur.

