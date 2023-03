Les obres de la Rambla descobreixen secrets arqueològics: d'una muralla a una antiga casa distingida

Restes d'un habitatge descobert a les obres de la Rambla. Foto: ACN / Pere Francesch

devia ser l’habitació d’una casa d’algú important perquè podia construir-se una font i un paviment decorat", destaca Maese, en declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies.



L'arqueòleg ha exposat que els següents passos, després de l'excavació, serà la documentació i, en acabar l'obra, fer-ne inventari. També s'hi donarà a posteriori l'anàlisi dels materials i la redacció d'una memòria de la qual se n'acabarà fent difusió. "Això no s'esperava, però

Les obres a Barcelona sovint deixen secrets arqueològics, desconeguts per a la major part de la població, al descobert. I la Rambla , com a camí icònic de la ciutat, no podia ser-ne l'excepció. Si bé ja fa mesos queva explicar la descoberta d' un antic camí de les antigues casernes de la comandància naval , ara l'Ajuntament de Barcelona ha detallat. Són detalls que les previsions arqueològiques ja tenien previst trobar, en la majoria de casos, i que inclouen restes de la muralla barcelonina, del baluard i d'antics habitatges.En concret, el que s'ha trobat de la. I, entre els vestigis detectats, encara hi ha detalls d'habitatges previs: del segle XV. En aquest sentit, hi ha hagut restes menors que no s'esperaven i que han suposat uns descobriments "més extraordinaris", ha apuntat el representant del Servei d'Arqueologia de Barcelona present durant la visita a les troballes, Xavier Maese.Aquests elements sóni un paviment amb. Totes aquestes restes, amb origen al segle XV.

