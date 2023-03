El Congrés esclafa la moció de Vox i el govern de coalició en surt enfortit

Sense sorpreses. La moció de censura presentada per Vox amb l'economistacom a candidat alternatiu a la presidència del govern ha estat rotundament rebutjada al Congrés. Només elsdel partit d'extrema dreta han donat suport a la moció de censura, més el de l'exmembre de Ciutadans Pablo Cambronero, que ha topat amb una majoria abassegadora de vots contraris -201 a 53- i l'abstenció del Partit Popular, amb 91.Tot elha votat "no" a Vox. A aquest bloc s'hi ha sumat el grup parlamentari de, malgrat la duresa contra Sánchez esgrimida per Inés Arrimadas. Ni tan sols Carlos García Adanero i Carlos Sayas, els dos diputats trànsfugues de la Unió del Poble Navarrès, avui propers al PP, s'han afegit a la moció de censura, el que ha deixat Tamames completamententre les forces de l'hemicicle.Durant dos dies, el Congrés ha estat escenari de la segona moció de censura presentada pel partit de. La cambra ha mostrat un seguit de situacions com a mínim estrambòtiques: un candidat a la Moncloade la lluita antifranquista i la Transició que ha aant basculant cap a posicions cada cop més conservadores; un Vox que no ha tingut escrúpols a utilitzar la figura de l'economista Ramón Tamames; les intervencions inesperades deen defensa de la gestió de l'executiu, i el reforç de la cohesió del govern de coalició.Sánchez no ha tingut manies en els dos dies de debat d'aprofitar l'avinentesa per posar en valor la gestió del seu executiu . La línia central de les seves intervencions ha estat presentar PP i Vox com a aliats inevitables, tot dient que s'assemblen com "dues gotes d'aigua". Per la seva banda, Yolanda Díaz va fer un discurs que li va servir per presentar-se com a líder del nou, de cara al proper cicle electoral, alhora que feia una defensa encesa de la coalició.Però un dels fets més sorprenents ha estat la total absència del principal partit de l'oposició. El líder dels conservadors,, que no és diputat, ni tan sols ha assistit a cap sessió del debat, optant per un perfil volgudament baix, en una estratègia qüestionable que va fer que en la sessió de dimarts el PP quedés del tot fora d'escena. No ha estat fins avui que la portaveu del PP, ha volgut desautoritzar per "contraproduent" la iniciativa de Vox.Pedro Sánchez ha fet una intervenció final en què ha fet un agraïment a totes les forces que han barrat el pas a la moció de censura. Sánchez ha assegurat que en cap moment s'havia presentat un programa alternatiu i ha tornat a aprofitar per equiparar Vox amb un PP que avui s'ha abstingut, enfront la posició que va adoptarel 2020, quan els populars van votar en contra de l'anterior moció de Santiago Abascal.

