Sánchez tanca victoriós la segona moció en contra i proclama l'aliança PP-Vox

Crítica a Tamames

El president del govern espanyol,, ha sortit airós de la seva. Les dues les ha presentades Vox, una amb Santiago Abascal de candidat i l'altra amb Ramón Tamames, i totes dues han quedat derrotades. Sánchez ha lamentat quei que busquinel seu govern. Aquest dimecres ha aprofitat, de nou, per donar per feta i presentar com aSánchez fins i tot ha tingutAlberto Núñez Feijóo, l'anterior líder del PP Pablo Casado. I és que Casado va votar no a Abascal i aquest dimecres el PP s'ha abstingut "per respecte" a Tamames . "Ell va tenir una arrencada de lucidesa i de saber ser a lloc., i avui el líder absent de la dreta tradicional calla".Sánchez ha fet notar que. I aquest tot és que el PP "necessitarà", als ajuntaments i a les comunitats autònomes, a Vox per governar. I que tal vegada també li caldrà per ser president d'Espanya. Patxi López ha precedit el seu cap de files dient queEl líder del PSOE ha lamentat que Tamames no hagi tingutperquè no ha presentat un programa de govern clar (cosa que ell nega) i que els que asseguren promoure l'ordre no fomenten altra cosa que. Fins i tot ha titllat la iniciativa de "frau constitucional".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor