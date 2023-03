Junts ataca Aragonès pel «desastre sense pal·liatius» de la gira a l'Amèrica Llatina

La gira de nou dies del presidentper l'Amèrica Llatina -durant la qual va visitar Colòmbia, Xile, l'Uruguai i l'Argentina- ha estat durament criticada aquest dimecres peren el marc de la sessió de control al Parlament. El diputatha qualificat de "desastre sense pal·liatius" el viatge d'Aragonès perquè no ha estat rebut per cap president -va estar a punt de reunir-se amb el colombià, però es va cancel·lar a última hora - i perquè s'ha executat sota la "tutela" de l'Estat. "Amb el 155 no hauríem notat la diferència", ha ressaltat Dalmases. Ha estat la seva primera pregunta al Govern des de l'hemicicle des que va ser restituït de les seves funcions, de les quals va quedar apartat momentàniament per problemes de salut. Uns problemes que van aparèixer després de veure's forçat a deixar la vicepresidència de Junts un cop la comissió de garanties del partit va certificar que havia intimidat una periodista del FAQS després del programa emès el 9 de juliol de l'any passat.Dalmases, que ha menystingut alguna de les trobades protagonitzades per Aragonès -sobretot la que va mantenir amb l, zona de l'Uruguai-, ha protagonitzat un xoc encès amb el conseller d'Empresa i Treball,, que ha substituït al ple la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, per motius d'agenda. "Era urgent fer aquest míting", ha retret Torrent a Dalmases, en referència al fet que no s'hagi respectat la "cortesia parlamentària" d'esperar que Serret estigués disponible per respondre la pregunta. "El viatge ha estat un èxit", ha volgut resumir el conseller d'Empresa, que ha acusat Junts de tenir una visió "eurocentrista" i ha posat de manifest que hi ha hagut fins a sis reunions ministerials. Més de les que va mantenir -ha dit-, de Junts, en l'any i mig que va exercir de consellera d'Acció Exterior.Dalmases, que ha arrencat la intervenció saludant la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs -de qui és una de les persones de màxima confiança-, ha demanat al Govern que no "avergonyeixi" més la ciutadania amb la diplomàcia exercida per l'executiu, i ha assenyalat que cal "discreció" per obtenir "resultats". En aquest sentit, ha citat les tasques dutes a terme per Josep Rius, ara diputat de Junts i cap de gabinet deen la seva etapa a Palau, per propiciar una trobada entre l'expresident i Jimmy Carter , exmandatari dels Estats Units, durant la legislatura del referèndum. Aragonès es va reunir la setmana passada amb, expresident de l'Uruguai, en el marc de la gira per l'Amèrica Llatina.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor