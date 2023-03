Detinguts dos joves de 22 anys per violar una menor de 14 en el lavabo d'un supermercat d'Alacant

han estat detinguts per la policia espanyola per la violació d'una menor ded'un supermercat d'Alacant. L'agressió sexual es va produir aquest mateix dimarts a la tarda. Tots dos es troben detinguts i a l'espera de passar a disposició judicial.del municipi del País Valencià, a la zona més cèntrica de la ciutat.es trobava sola i va ser assaltada pels dos individus majors d'edat, que la van amenaçar amb un ganivet., segons ha avançat Información de Alicante, per a després, amb el ganivet a la mà, la van dur als voltants de l'establiment per tornar a agredir-la sexualment.

