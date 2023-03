Els professors universitaris, en vaga aquest 22 de març: quines són les seves protestes?

Quines són les protestes dels professors universitaris?

es declaren en vaga aquest dimecres 22 de març del 2023 en protesta per les condicions laborals a les quals s'enfronten cada dia i, la llei orgànica que reforma el sistema universitari i ha estat aprovada al Congrés. La vaga conclourà amb una manifestació a Barcelona, a les 18:30h, a la plaça de la Universitat de Barcelona.Diversos sindicats han estat els convocants d'aquesta vaga: el(CGT),i moltes de les plataformes que aglutinen els professors associats del sistema universitari de Catalunya, entre la UAB, la UB i la UPC. Aquest dimarts 21 de març també es van viure protestes en diverses universitats catalanes.En una jornada marcada per diferents mobilitzacions, van denunciar que la nova llei no resol "els grans problemes" de la universitat i van demanar "un canvi de model". "Aterra en una situació de precarietat molt greu i no presenta cap mecanisme específic de finançament públic ni partida pressupostària associada" va lamentarde la plataforma Transformem UB.Segons els membres de la comunitat educativa, a part de no garantir el finançament necessari,, ni tampoc assegura la continuïtat laboral de les persones amb contractes predoctorals i postdoctorals. Un altre dels punts més comentats ha estat la situació dels professors associats: 25.000 a tot l’Estat i 10.000 només a les universitats de Catalunya.· Demanen regularitzar els professors associats de les universitats· Defensen un sistema públic universitari "de qualitat"· Protesten pels acomiadaments dels professors a les facultats· Carreguen contra la precarietat laboral que viuenAmb l'objectiu d'acabar amb laa les universitats, la llei estableix tres nivells de progressió a la carrera acadèmia (incorporació, consolidació i promoció). De la mateixa manera, es redueix la temporalitat en la contractació del personal docent i investigador, passant del 40% en la LOU, al 20% en la nova norma, i s'augmenta del 51% al 55% el percentatge mínim de professorat funcionari que han de tenir les universitats públiques.

