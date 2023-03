Detingut un jove de 23 anys per la mort d'un home a Valls

Elshan detingut und’un altre home de 45 anys a. Els fets han succeït aproximadament a un quart de sis de la tarda quan els Mossos d’Esquadra han estat requerits per adreçar-se a un domicili de la localitat per la presumpta troballa d’un cadàver.En arribar les primeres dotacions de seguretat ciutadana i d’investigació han verificat que a l’interior del domicili hi havia eld’un home, i que aquestEls agents han preservat l’escena del crim i han iniciat les primeres gestions d’investigació que han derivat en la detenció d’un home, presumptament relacionat amb els fets. Ladel Camp de Tarragona ha obert una investigació per esclarir els fets.

