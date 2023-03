Elena retreu al PSC la infiltració policial en moviments socials per defensar els canvis als Mossos

El decret de reestructuració de la direcció general de la-és a dir, el comandament polític dels- ha estat un dels grans protagonistes de la sessió de control al Parlament., diputat del, ha estat molt crític amb les novetats al cos, i ha tornat a suggerir que el Govern pot tenir interès en interferir en investigacions en marxa. El conseller d'Interior,, ha respost amb aquest argument: "posar el nas" en investigacions és "infiltrar-se en moviments socials" sense justificació. En els últims mesos, La Directa ha informat de la presència d'agents de la policia nacional espanyola dins l'independentisme organitzat o bé en altres col·lectius Espadaler ha posat de manifest que el conseller ha "unit" els sindicats en contra dels canvis, i que els comandaments han rebut amb "fredor" les decisions. "Podria ser que les forces sindicals, els comandaments i els grups estiguin equivocats, o bé que el Departament no ha fet les coses prou bé?", s'ha preguntat el diputat d', que va ocupar la conselleria entre el 2013 i el 2015. Elena ha ressaltat que els sindicats han mostrat el "malestar" per qüestions relacionades a "com s'ha aprovat" el decret per la presumpta "manca de diàleg". "Es va parlar amb ells i es van recollir aportacions, però compartim i prenem nota que s'haurà de parlar més", ha remarcat el conseller d'Interior, que ha negat "fredor" per part dels comandaments. "S'ha treballat durant un any amb molta intensitat", ha insistit el titular d'Interior.El diputat, en el segon torn d'intervenció, ha indicat que les coses s'han de fer "d'una altra manera", perquè cal cuidar les "formes", com ja va passar -segons ell- quan es van fer canvis en els comandaments. "Si les formes han estat fatals, el fons téper a nosaltres, com ara les intervencions telefòniques", ha apuntat Espadaler, que també ha carregat contra la "sobredimensió" de la direcció general de la Policia. "Hi ha gairebé 115 comandaments nous", ha posat de manifest. Elena li ha retret els "dubtes sistemàtics" del PSC sobre "posar el nas en investigacions". "Això és una. Porten un any dient-ho sense cap prova. Posar el nas en investigacions, fer coses que no toquen, és infiltrar gent en moviments socials sense justificar-ho", ha indicat Elena al final de la seva intervenció.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor