20:09 Xavier Trias ja ha escollit el nom de la seva candidatura el 28-M: Trias per Barcelona



Trias per Barcelona serà el nom de la candidatura de Xavier Trias en les eleccions municipals previstes pel pròxim 28 de maig a la capital catalana. L'exalcalde va assegurar que en la seva candidatura aniran persones de Junts per Catalunya, però també del PDECat, de Demòcrates i de MÉS. Moviment d'Esquerres. "Crec molt en la teoria del pal de paller, on s'ajunta molta gent que no pensa igual, però on tots tenim molt clar el que volem per a la nostra ciutat", va explicar Xavier Trias al programa Més 324 aquest dilluns al vespre.

17:20 La Generalitat respon a Colau: "Treballem per atraure creuers que comencin i acabin a Barcelona"



Turisme de la Generalitat ha volgut respondre a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que aquesta hagi reclamat reduir a la meitat –de 400.000 a 200.000- l'arribada de creueristes a Barcelona. "Nosaltres treballarem per atraure creuers que comencin i acabin les seves rutes als nostres ports més que els de trànsit", ha recordat la directora general de Turisme, Marta Domènech, en la presentació del saló B-Travel. "Són turistes de llarga estada, milloren el rendiment de l'aeroport i afavoreixen la connectivitat amb altres destinacions", ha apuntat Domènech. Per la seva banda, el vicepresident d'ACAVE, Martí Sarrate, ha reclamat trencar "estereotips" sobre els creueristes: "No s'estan només quatre hores a la ciutat", ha afirmat Sarrate.

15:43 La comissió de Defensa del Congrés planta els eurodiputats que investiguen Pegasus La delegació d'eurodiputats del comitè de l'Eurocambra sobre Pegasus ha marxat del Congrés sense reunir-se amb els membres de la comissió de Defensa. Els eurodiputats han arribat a les 13 hores a la sala del Congrés on s'havia de celebrar la reunió, però la majoria dels membres de la Comissió de Defensa no s'hi han presentat perquè la moció de censura de Vox estava en marxa. Des del Congrés els havien informat que la trobada es produiria un cop hi hagués un recés en la sessió, però no s'ha produït i els eurodiputats han marxat de la cambra poc després de les 15 hores, després d'estar esperant durant dues hores. Els únics parlamentaris del Congrés que han entrat a la comissió de Defensa han estat els d'ERC, Junts, CUP, comuns i PNB. Concretament la portaveu de Junts, Míriam Nogueras; el president d'Unides Podem, Jaume Asens; la diputada d'ERC Montse Bassa i el diputat de la CUP Albert Botran.

14:17 Junts alerta d'"una nova crisi" als Mossos pels canvis a l'organigrama del cos



La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha expressat "preocupació" per la reforma de l'estructura del cos de Mossos d'Esquadra anunciada aquest dimarts pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. En roda de premsa, Sales ha considerat que obre "una nova crisi al departament d'Interior" i ha retret al conseller que l'hagi impulsat "sense que els sindicats ni els grups parlamentaris" n'hagin tingut cap informació prèvia. "No ens sorprèn que des dels sindicats es digui que és el pitjor conseller de la història", ha valorat, i li ha recordat que el Parlament el va reprovar però que, tot i això, "no canvia el seu rumb".

13:40 L'atur juvenil va caure cinc punts a Catalunya al darrer trimestre de 2022 fins a situar-se al 16,6%



La dada d'atur dels joves catalans d'entre 16 i 29 anys al darrer trimestre de 2022 va situar-se al 16,6%, cinc punts menys en comparació el 2021. Segons un informe de l'Observatori del Treball i Model Productiu, a Catalunya hi ha 115.000 joves sense feina que representen el 29,7% del total de l'atur del país. Aquesta dada supera amb escreix el pes del jovent en la població activa (17,7%). Malgrat tot, aquest grup retalla distàncies respecte de la població de 30 i més anys. "La taxa de la població de 30 i més anys és força més reduïda (8,5%) i la distància entre ambdós col·lectius és ben present, tot i que en 2022 s'hagi reduït de 13,9 a 8,1 punts", indica l'estudi difós aquest dimarts.

13:34 Els comuns demanaran la compareixença d'Elena pel decret de reestructuració dels Mossos



Els comuns demanaran la compareixença del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, pel decret de reestructuració dels Mossos d'Esquadra aprovat pel consell executiu aquest dimarts. El portaveu d'En Comú Podem, David Cid, ha criticat la "manca de diàleg, consens i acord" de l'executiu. "Hi ha elements en què caldria que el Govern donés explicacions, i no a cop de titular, sinó en seu parlamentària", ha argumentat Cid, en roda de premsa. A tall d'exemple, els comuns volen debatre sobre el fet que les intervencions telefòniques als investigats passi a la nova comissaria general TIC. Cid ha demanat que els canvis es facin amb entesa i ha acusat el Govern d'estar "poc acostumat a dialogar".

13:34 Junts acusa Aragonès de "menysprear" i "ignorar" el Parlament: "El 36% de preguntes registrades no tenen resposta"



La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat aquest dimarts al president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'"ignorar" i "menysprear" el Parlament. "Més del 36% de les preguntes que hem registrat no han estat contestades o han rebut resposta fora de termini. Volem saber el motiu de la deixadesa de funcions", ha expressat en roda de premsa des de la cambra catalana. En aquest sentit, ha considerat que l'executiu "ha de posar-se les piles" i actuar amb "màxima transparència" responent a totes les preguntes en "temps i forma". Informa Carme Rocamora.

13:19 Funcionaris de presons es tanquen a Brians 2 per exigir més mesures per protegir-se de les agressions d'interns



Més d’un centenar de funcionaris de presons s’han tancat al vestíbul de Brians 2 per reclamar més mesures de protecció davant les agressions d’alguns interns. La protesta ha començat de forma multitudinària a les portes del centre penitenciari i s’ha traslladat parcialment a l’interior de les instal·lacions. La manifestació arriba dies després que dos treballadors resultessin ferits pels cops de puny propinats per un reclús del DERT (Departament Especial de Règim Tancat). Un dels empleats va haver de ser suturat a l’Hospital de Bellvitge per una ferida al llavi. Els treballadors penitenciaris exigeixen més seguretat i que la llei els reconegui com a agents de l’autoritat, una qüestió que està encallada al Congrés dels Diputats.

13:08 El Parlament admet a tràmit les proposicions de llei per modificar les pensions dels expresidents



La mesa del Parlament ha admès a tràmit la proposició de llei del PSC-Units per a modificar les pensions dels expresidents de la cambra, i les d'En Comú Podem i de Cs que van més enllà i inclouen els excaps del Govern. Els grups han demanat que les iniciatives siguin tramitades per lectura única. La pròxima sessió de la junta de portaveus, que és qui haurà de fixar quan es debaten al ple, està prevista l'11 d'abril, passat Setmana Santa. D'altra banda, la mesa ha traslladat a la Fiscalia i a l'Eurocambra les absències del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres citats a la comissió Pegasus del Parlament. Aquest és un procediment marcat pel reglament, però en les anteriors ocasions el Ministeri fiscal ho ha arxivat.

13:05 La cimera sobre la sequera serà el 31 de març a la tarda



El Govern ha tornat a alertar de la sequera que viu el país. Les reserves d'aigua es troben al 27% i les previsions de pluja a curt i mitjà termini "no són gaire optimistes". Abans del consell executiu, s'ha reunit la comissió interdepartamental per la situació de l'aigua i tots els departaments del Govern plantejaran mesures per estalviar aigua en els seus àmbits. "Plogui o no plogui, els deures s'han de fer i el Govern ho farà", ha dit Plaja. En tot cas, per abordar el problema, es farà una cimera sobre la sequera el 31 de març a la tarda.

13:04 El Govern lamenta les traves de l'Estat a la investigació del ''Catalangate''



La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha lamentat que el govern espanyol hagi volgut "tapar" el Catalangate i no hagi posat cap facilitat per investigar-lo. "El cas Pegasus no és una carpeta tancada", ha dit, i ha ressaltat que han hagut de venir d'Europa per intentar arribar fins al final del cas. "No sé què els espanta, o potser sí", ha afirmat Plaja, que ha dit que l'ús de Pegasus no és un cas català o espanyol, sinó que afecta tot Europa.