Acord sense precedents: la policia de Filadèlfia pagarà vuit milions d'euros per brutalitat policial

La Policia de Filadèlfia(8,6 milions d'euros) els manifestants que van protestar a la ciutat l'any 2020 després de l'assassinat de George Floyd . El motiu pel qual indemnitzaran més de 300 persones? Per l'ús de la força "excessiva i irracional" contra ells. L'acord arriba després de la denúncia deque al·leguen que l'actuació policial durant les protestes els va deixar amb ferides físiques que, en alguns casos, van requerir tractament mèdic i hospitalització, així com angoixa emocional, segons detalla la denúncia i reporta CNN.Els agents de la Policia de Filadèlfia, a més de "en alguns casos, arribar arrestar participants i a altres transeünts que només passaven per allà" durant les protestes contra la brutalitat policial sota el lema. L'acord, això sí, no inclou una admissió de culpa per part dels agents, però sí accepten deixar de participar al programa 1033, un programa federal que, segons la Fundació de Defensa Legal, que participava com a denunciant en el cas, "serveix per armar a policies locals i de l'estat amb equipament i armes militars".Aquest acord, han explicat diversos membres de la fundació,, i pot obrir el camí a altres denúncies similars als Estats Units. La ciutat de Filadèlfia va ser una de les més actives en les protestes contra la brutalitat policial després de la mort de George Floyd va morir a l'estat de Minnesota, a causa d'una aturada cardíaca posterior a que l'agent Derek Chauvin l'oprimís el coll durant més de nou minuts.

