Dos anys d'inhabilitació per al sacerdot atrapat amb pornografia infantil a l'ordinador

El jutjat del Penal número 19 de Barcelona ha condemnat el sacerdot de la Congregació de Fills de la Sagrada Família P. J. C. a dos anys d'inhabilitació per a realitzar "qualsevol professió o ofici, retribuït o no, que comporti contacte regular i directe amb menors". El religiós va ser denunciat per un informàtic del Col·legi Pare Manyanet per tenir pornografia infantil a l'ordinador.



Alhora, la sentència li imposa nou mesos de multa, amb una quota diària de sis euros. El text confirma que el sacerdot havia descarregat fotos i vídeos de menors nuus i descarta que el material fos produït per ell o compartit amb tercers. Per tot plegat, se'l condemna per un delicte de possessió de pornografia infantil. El condemnat no apel·larà la sentència.

La Congregació de Fills de la Sagrada Família afirma en un comunicat que des del moment de la denúncia es va apartar el religiós de les responsabilitats pastorals i es va obrir un. Es van dictar com a mesures cautelars la prohibició de qualsevol activitat pastoral, la celebració del culte en públic i qualsevol contacte amb menors, a l'espera de la resolució judicial.També es va establir la residència del religiós a lai seu de la cúria general, sota el control dels seus superiors, per garantir el compliment de les mesures cautelars. La congregació també puntualitza que l'antic rector de ladel barri dede Barcelona "no ha estat mai acusat, investigat o condemnat per cap delicte vinculat a l'abús de menors, intimidació, ni per cap actitud inapropiada, ni cap altra circumstància vinculada a la seva tasca pastoral".

