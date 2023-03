Fins a 1.500 professors de la UB s'acrediten en català en menys d'un any

Més de dotze anys per complir un decret

"És una fita històrica"., vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de laen l'equip del rector, mostra la seva satisfacció per l'esforç fet per la institució i els seus Serveis Lingüístics per regularitzar l'del professorat de la UB. En deu mesos, del març al desembre del 2022, fins ade la UB han acreditat el nivell exigit de català, elEl març del 2022, es va contactar amb els prop de 2.300 membres delde la UB (1.911 associats, 225 permanents i 130 lectors) que tenien pendent l'acreditació del nivell C1 (que atorga el nivell de suficiència) des de l'entrada en vigor del decret 128/2010 sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. En deu mesos, s'han acreditat 1.501 professors i s'han regularitzat 296 més. Així, un total de 1.797 PDI han estat acreditats o regularitzats.L'acreditació és fruit de ladel 2003, que en el seu article 6.4 exigeix el coneixement de la llengua pròpia per part del professorat permanent. No va ser fàcil introduir-ho en el text, però finalment va ser una realitat. Es dona el cas que Jordi Matas hi va tenir un paper, ja que també era vicerector de Política Lingüística de la UB en aquell moment, sent rector Joan Tugores.El decret per desplegar la llei no va arribar fins al 2010, set anys més tard, i fou aprovat en la darrera reunió del Govern que presidia. Jordi Matas destaca la feina feta: "La UB és lacatalana que aplica el decret. Mai abans havia passat un fet així: cada dia, cinc professors van acreditar el seu coneixement de la llengua catalana".Aquesta elevada xifra de professorat acreditat en menys d’un any no té precedents ni a la UB ni en el sistema universitari de Catalunya. Des de l’aprovació de l'esmentat decret, la UB ha aconseguitque tenia pendent de fer-ho. "Ho hem fet fàcil i no hem tingut cap entrebanc. Però ho hem explicat i hem ofert cursos i formació per regularitzar la situació".Tot i això, encara falten per acreditar(56 permanents, 35 lectors i 378 associats). A tal efecte, els Serveis Lingüístics seguiran oferint cursos i proves oficials per obtenir el nivell de suficiència en llengua catalana que exigeix la normativa, així com un seguiment i acompanyament personalitzat per aquell professorat que ho sol·liciti.El Govern de la Generalitat es va adreçar a les universitats el 2021 per saber si el decret s'havia aplicat. Cap d'elles ho havia fet, ni pública ni privada. Com és que han hagut de passar tants anys per desplegar efectivament un decret? La resposta deu tenir molt a veure amb els problemes que afronta encara avui la plena normalització de la llengua catalana.

