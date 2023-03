Autoconsum fotovoltaic sanitari: els hospitals de Vic i Manlleu estrenen parcs solars

858 plaques solars a Vic i 649 a Manlleu

Cap a l'eficiència energètica

Elha instal·latals edificis de l'i a l', una aposta estratègica per avançar cap a l', reduir l'impacte ambiental i estalviar costos. En total s'hi han instal·latrepartides entre els dos centres i que, amb una, permetran autogenerar unde l'energia consumida en ambdues instal·lacions., director de Serveis del CHV, explica que "la preocupació per vetllar pel medi ambient" del consorci es remunta a l'any, quan es va projectarde la institució, i l'any, se certificava el sistema de gestió ambiental del consorci. "Des d'aquell moment hem picat molta pedra, tant pel que fa a la, com intentant ser més eficients energèticament o posant en marxa una depuradora per millorar la qualitat dels abocaments", apunta Castellano.Encara que l'anyla institució ja va posar plaques solars tèrmiques "que van estar en funcionament uns quinze anys", el nou parc solar, que ja fa unes setmanes que s'ha posat en marxa, és, un conjunt d'accions que des del CHV, asseguren, continuaran potenciant amb l'objectiu de "vetllar pel medi ambient".A l's'han col·locatsobre les cobertes de l'edifici principal, a la sala de màquines i al nou edifici dels laboratoris, així com a les marquesines de l'aparcament. Unes estructures que generaran una potència dei produiran, permeten un estalvi delen consum elèctric i una reducció ded'emissions de CO2 l'any. Unes actuacions que han tingut un cost aproximat dei que la institució preveu recuperar en, encara que s'han fet els tràmits per obteniri recuperar part de la inversió.Pel que fa a l's'han col·locatentre les cobertes de l'edifici principal i de la Residència Aura. Tenen una potència dei produirandel consum total de l'edifici permeten una reducció del consum energètic dela més d'una reducció d'de CO2 l'any. En aquest cas, s'hi ha invertitque la institució preveu recuperar en 3 anys (a l'espera de la resolució de la subvenció europea).Alel CHV té previstes altresenfocades a lade les seves instal·lacions. En aquesta línia, Castellano ha avançat que es renovarà elde l'Hospital Universitari de Vic, l'Hospital de Manlleu i de la Clínica de Vic, uns canvis que suposaran "tenir sistemes més eficients".D'altra banda, al llarg d'aquest any s'incorporarà una plataforma de gestió basada en laamb el propòsit, apunta el cap d'Infraestructures i Serveis del CHV. En aquest sentit, detallen que es tracta d'una eina que recollirà les dades del sistema de producció d'energia i climatització formada perrepartits per a tota l'estructura i "en permetrà detectar el funcionament erroni -d'algun d'aquests elements- que provoca un excés de consum".

