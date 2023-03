Aquest municipi del Bages ja ha triat alcalde i regidors gràcies a un «pacte de poble»

Deu candidats homes per a set places

Ajuntament d'Aguilar de Segarra. Foto: Pere Fontanals

Una participació del 55%

ja ha triat qui serà el seu alcalde després de lesdel mes de maig. De fet, els veïns del poble coneixen el nom, també, dels altresque tindrà l'Ajuntament. Ho saben perquè,, es vancívicament i van celebrar unesel cap de setmana del 25 i 26 de febrer per conformar unaque serà l'única que es presentarà als comicis del 28 de maig."Històricament, hem tingutdel poble, sempre hem estat molt ben avinguts", explica, que encapçalarà la llista i, presumiblement, serà el nou alcalde d'Aguilar. "Volíem recuperar l'esperit de l'elecció ambque teníem fa tres mandats i vam creure que ens podríem autoorganitzar perquè fos així", complementa. Aguilar de Segarra va superar els 250 habitants ara fa vuit anys i des de llavors les eleccions municipals són mitjançant. "Ara som 280 i pocs", especifica.A les eleccions de 2015 només es va presentar una llista, la de CiU, encapçalada per l'únic alcalde que havia tingut el poble des de 1979,, però a les de 2019 ja n'hi va haver dos: la de Junts, que tenia com a cap de llista l'actual batlle,; i la d'ERC. "Des de l'inici vàrem prendre la decisió de constituir unentre els set regidors que van entrar -cinc de Junts i dos d'ERC-, però calia prendre mesures per", raona Aliaguilla. "Aguilar no es pot permetre perdre la unitat actual per", remarca.Per això es va proposar un "" per recuperar l'elecció directa a les persones "més enllà de partits polítics". Es van temptejar els regidors actuals i els veïns més implicats en la vida diària del poble i es va convocar unael 29 de gener al Local Social per proposar fer una "candidatura unitària" que es definiria a través d'unes primàries entre tots els qui s'hi volguessin presentar.L'assemblea va pactar dues setmanes peri va convocar la votació per al dissabte 25 de febrer a la tarda i l'endemà diumenge durant tot el dia. Tots els veïns del municipi de més de 18 anys tindrien dret a vot, però calia, sense censos oficials ni llistats municipals, per evitar qualsevol intervenció de les administracions superiors ni els jutjats, apunten els impulsors.El 12 de febrer es publicaven els noms que optaven a ser a la "candidatura de poble". N'hi havia, entre ells només dos dels actuals regidors. "De seguida lesper no haver-se presentat", explica Valentí Riera,i número 3 a la llista de consens. Com que Aguilar de Segarra té menys de 3.000 habitants no està obligat a presentar, però fa "mal d'ulls". "No deixa de ser una mostra de la realitat social que encara existeix, malgrat tots els avenços", raona Riera. Tot i això, s'espera que participin en lesque es crearan quan entrin a l'Ajuntament, diu Ricard Tomàs.Així doncs, les primàries que havien de celebrar-se el 25 i 26 de febrer no només decidirien l'ordre de la llista, sinó que deixarien tres candidats a la. El mecanisme seria com el d'unes votacions obertes convencionals. Elobriria dissabte a la tarda i diumenge durant tot el dia perquè tothom tingués l'oportunitat de votar. Tindrien dret a vot els mateixos que en tindran el proper 28 de maig, amb la particularitat que l'es va fer gairebé a mà sense usar cap llistat oficial. "Això a Manresa no es pot fer", s'enriolen. Cada elector podiai, com que no s'havia d'aplicar paritat, la llista es compondria seguint l'ordre. Sense correccions.Quan va arribar el cap de setmana de les primàries, Aguilar de Segarra es va convertir gairebé en una festa. Els veïns del poble, els mateixos que havien certificat el procés en assemblea i els que no, van anar passant pel Local Social peramb lesamb les seves preferències. El mateix vespre de diumenge es va fer el recompte i es van fer públics els resultats.Un 55% dels veïns amb dret a vot van participar en les primàries, i Ricard Tomàs va ser eli, per tant, qui encapçalarà la llista de consens i, previsiblement, serà alcalde després del 28 de maig. "i les diferències entre tots plegats van ser molt petites", diu, com si volgués restar mèrits a la seva elecció. "És important que tots mirem per l'del poble i els seus veïns, i que si tenim diferents opinions les debatem i", conclou.Però encara queda feina per fer. La llista, "que" -somriuen-, es presentarà a les eleccions municipals com a una. "És molta paperassa i tenir-ho tot previst, i ara no comptem amb les estructures dels partits", diuen amb ironia. Elsno presentaran llista "segur". "Ens hem conjurat tot el poble per no anar en cap altra llista que no sigui aquesta", expliquen. El que no poden controlar és que algú presenti "unaamb gent de fora", però tampoc no ho veuen com un problema.Mentrestant, l'actual alcalde li explica al futur que caldrà "obrir un forat" a l'Ajuntament per fer-hi entrar. "Fins que no tinguem diners per a instal·lar-lo, podem fer servir l'espai com a arxiu", va parlant. "També caldrà una rampa per salvar el graó de pedra delque es troba a la planta baixa de l'edifici consistorial, respon. "Haurà de ser mòbil perquè el graó no es pot eliminar, ja que la porta es troba en el curs d'un". I més.

