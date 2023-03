Grades verdes i rampes per accedir a la platja: la Mar Bella es renova

Ja hi ha projecte per renovar el. El treball impulsat per l'pretén crear "un espai humanitzat i ben comunicat", des del passeig des del CEM La Mar Bella fins a Josep Pla. Tot i haver superat l'aprovació inicial, la proposta seguirà la tramitació per aprovar-se definitivament i tenir els tràmits llestos per començar el canvi al segon trimestre de 2024. Està previst que les obres tinguin una durada de 20 mesos i una inversió d’unsd’euros.La reurbanització acollirà quatre baixades àmplies ambambi llocs per seure, amb la intenció de "suavitzar" els dos nivells que separen la platja de l'espai de passeig. Al nou camí s'hi podrà accedir a partir de tres portes principals a l’altura de Bac de Roda, Selva de Mar i Josep Pla, i estarà guarnit amb 1.000 arbres que crearan zones d’ombra i la implementació d'un carril bici.La renovació es defineix per ser un projecte "" i ha vist la llum verda amb els vots favorables del govern municipal. D'aquesta manera, es reforma l’últim tram de laque queda per "dignificar", completant així el front marítim de Barcelona i cosint-lo amb l’àmbit del Besòs.Mentrestant, l'administració està tirant endavant actuacions de condicionament de l’espai per anar adequant a la proposta sorgida. De fet, ja s’han habilitat duesadossades al camp de futbol municipal de Can Aranyó-Agapito Fernández, que se sumen a una que ja hi ha actualment, i s’han reubicat les guinguetes al seu lloc definitiu per alliberar el passeig.

