Descobreixen una molècula essencial per a la vida en un asteroide del sistema solar

L', del sistema solar, conté, part de l'. Traduït: conté un dels fonaments de la vida, les instruccions sobre com construir i operar organismes vius. Les mostres portades a la Terra per lade l'agència espacial japonesaobren una altra porta a la possibilitat que es pugui desenvolupar vida extraterrestre i que, de fet, la vida provingui de l'espai.També s'ha detectat, conegut com ao niacina, que és un cofactor important per al metabolisme dels organismes vius, així com altres compostos orgànics nitrogenats. El descobriment realitzat per un equip internacional, dirigit pel professor associata la, i publicat a la revista Nature Communications se suma a l'evidència que els components bàsics importants per a la vida es creen a l'espai i podrien haver estat portats a la Terra per meteorits."Com que la nau espacial Hayabusa2 va recol·lectar dues mostres directament de l'asteroide Ryugu i les va entregar a la Terra en càpsules segellades,", asseguren els impulsors de l'estudi. Així, és segur que els compostos detectats, semblants però no idèntics als descoberts prèviament en meteorits rics en carboni, provenen de l'espai.L'equip planteja la hipòtesi que la diferència en les concentracions a les dues mostres, recol·lectades en diferents llocs de Ryugu, probablement es degui a l'exposició als. També plentejen la hipòtesi que els compostos que contenen nitrogen es van formar, almenys en part, a partir de molècules més simples com l'amoníac, el formaldehid i el cianur d'hidrogen.

