El govern espanyol canvia el senyal de trànsit castellanitzat a Cervera: «Va ser un error de retolació»

El rètol de la sortida 517 de l'autovia A-2 a Cervera ja torna a lluir amb la indicació "Cervera nord". Això, l'endemà que operaris que treballen en les obres de millora del ferm d'aquesta via instal·lessin el cartell amb el text castellanitzat "Cervera norte", un fet que va provocar queixes per part de Junts i ERC.



La subdelegació del govern espanyol a Lleida ha qualificat la castellanització del rètol d'un "error en la retolació" i ha anunciat que el cartell ja ha estat substituït per un altre amb les indicacions en català. Segons Junts, la castellanització només va tenir lloc en aquest punt, que és l'únic tram de l'autovia on, de moment, s'estan fent les millores iniciades la setmana passada.

