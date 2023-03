La Barcelona metropolitana del futur tindrà 18 nous centres i 240 km d'avingudes

“Un canvi de sistema operatiu”

El PDUM no és la suma de 36 plans d'ordenació urbanística municipal diferents. I això requereix molt consens. Jordi Sànchez | Vicepresident de polítques urbanístiques de l'AMB

El procés cap a l'aprovació del PDUM El visió estratègica conjunta, però que respectés l'autonomia municipal.



2015: inici de l'elaboració del PDU metropolità



Març 2019: el consell metropolità aprova l'avanç del pla



Exposició pública fins al 31 de gener de 2020



Març 2023: aprovació inicial del PDU metropolità



Exposició publica fins al 30 d'octubre de 2023



Futura aprovació provisional per part del consell metropolità



Aprovació definitiva del PDU metropolità per part de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat



Inici dels treballs del futur POUMet (després de l'aprovació definitiva del PDUM) El procés d'elaboració i aprovació del pla director urbanístic metropolità –tal com passa amb la resta de planejament- no és ni fàcil ni curt. En aquest cas, a més, cal tenir en compte que és el territori més dens i poblat del país format per 36 municipis diferents, que han hagut de designar els respectius equips per tal de col·laborar en el procés. Des de l'AMB, s'ha buscat una, però que2015:de l'elaboració del PDU metropolitàMarç 2019: el consell metropolità aprova l'fins al 31 de gener de 2020Març 2023:del PDU metropolitàfins al 30 d'octubre de 2023Futuraper part del consell metropolitàdel PDU metropolità per part de la Comissió d'Urbanisme de la GeneralitatInici dels treballs del(després de l'aprovació definitiva del PDUM)

Un territori menys dependent

El PDUM té una visió de repensar, ressituar, densificar i cohesionar la ciutat metropolitana. Xavier Mariño | Director de polítques urbanístiques de l'AMB

Nous centres i avingudes metropolitanes

Àmbits de Centralitat Metropolitana (ACM)

Xarxa d'eixos verds i parcs estructurants

L'urbanisme de l'encara està regit pelaprovat l'any. Des d'aleshores han passat quasi 50 anys i fins a, per tal d'adaptar aquest pla urbanístic a les realitats canviants.L' Àrea Metropolitana de Barcelona va iniciar el 2015 anys el llarg procés per elaborar la planificació de la ciutat metropolitana de les dècades vinents. Ara fa pocs dies, es va realitzar l'del pla director urbanístic metropolità (PDUM) que, juntament amb el futur pla d'ordenació urbanística metropolità (POUMet), aportarà unad'aquest territori que acull el 42% de la població del país El PGM de 1976 feia anys que mostrava símptomes d'esgotament. Tot i que sempre se n'ha destacat la seva flexibilitat, arribar a la xifra de 1.600 modificacions ja mostra que no podia absorvir els nous reptes i demandes. A més, només abastava, fet que trencava amb la visió de conjunt que requereix aquest territori.El futur PDUM suposa “un canvi de sistema operatiu”, segons, vicepresident de polítiques urbanístiques de l'AMB. Un reset per qüestions formals: l'anterior pla es va aprovar en plena Transició mentre que el nou suposa que l'AMB assumeixi una nova competència. “Som un ens gestor, però també tenim una”, afegeix Sànchez.Però també és unperquè adopta una visió de l'urbanisme pensant a mitjan del segle XXI. D'una visió de centre molt potent i de perifèries que poden acabar servint de pati del darrera es passa a una visió de. També s'aposta pelen comptes dels grans creixements i per la preservació dels espais oberts.De fet, el sòl no urbanitzable no només es manté sinó que augmenta un 4%. Ho fa en un context on es preveu de cara al 2050 un creixement de població, d'habitatges i de llocs de treball. “És una visió de repensar, ressituar, densificar i cohesionar”, assenyala, director de polítiques urbanístiques de l'AMB.Tot plegat amb una. “No és la suma de 36 plans d'ordenació urbanística municipal diferents. I això requereix molt consens”, assegura el vicepresident de l'AMB. En aquest sentit, es preveuen fins a 18 centralitats en aquesta ciutat metropolitana del futur servides per transport públic, connectades amb avingudes metropolitanes i accessibles amb bicicleta o caminant.El PDU metropolità pretén ser un pla d'oferta i no de demanda, que es basi a les capacitats del territori i en maximitzi els seus valors ambientals. Dibuixa una metròpolis que continuaràen l'horitzó 2050 (+7,5%), però sobretot en(+14%) i en(13%).Un dels punts forts del nou pla és que aquest creixement es basi eno, com a molt, en cohesionar i omplir els buits que queden entre la ciutat ja construïda. La dificultat és fer-ho en un dels territoris més densament poblats d'Europa: el 42% de la població concentrada en el 2% de la superfície del país. D'aquest espai, a més, el 52% són boscos, platges o zones agrícoles.Dels 135.000 habitatges que es preveuen fins a mitjan segle, el 60% són de noves propostes del PDUM i el 74% en sòl actualment urbà. En contraposició, elfins a arribar a les 33.000 hectàrees. Els redactors del pla pretenen contrarestar d'aquesta manera dinàmiques negatives com la fragmentació, la pèrdua de sòls agrícoles i la degradació dels marges per tal de construir un paisatge de qualitat, divers i resilient.Més habitants, llars i llocs de feina suposen una. El PDUM el xifra en un 13,5%, un increment que, en canvi, es vol satisfer. “Hem d'afavorir els desplaçaments de curta distància apostant per la mixtura d'usos i la hibridació de teixits”, explica Xavier Mariño.També s'espera un augment de l'entorn del 10% del consum total d'aigua i de la generació de residus, mentre que el d'energia s'hauria de reduir un 13%. “No serem autosuficients en cap d'aquests vectors, però”, assegura el director de polítiques urbanístiques de l'AMB. En aquest sentit, el PDUM aposta tant per–especialment en l'àmbit energètic- com dibuixar totes les infraestructures necessàries per aigua regenerada , energies renovables i mobilitat sostenible, entre altres.Barcelona exerceix de centre tant respecte a la seva àrea metropoliana com al conjunt de Catalunya. A mitjan segle continuarà sent així, però el PDUM aposta per un. Són espais on es pot intensificar l'activitat residencial i econòmica, amb facilitat de ser coberts amb transport públic i amb bona connexió amb autopistes i autovies, explica Mireia Peris, cap de servei del PDU Metropolità.D'aquests centres de la ciutat metropolitana: Biopol-Gran Via, Tres Xemenies i Sagrega. N'hi ha, considerades d'ordenades, que una vegada aprovat el PDUM es podran desenvolupar: Cruïlla Sant Boi, Porta Diagonal, la Torrassa, Quatre Camins, Riera de Palau, Montgat i Besòs Central. Finalment, n'hi hai que requeriran un pla director específic: Part Nord, Porta Delta, Baricentro, Montcada Bifurcació, Besòs Gran Via C-31, Hospital General, TV3 Diagonal i Castelldefels UPC-Estació.En un escenari on es pretén que lai un, tindran un paper clau les futures. Són 10 traces –Diagonal, Gran Via i Travessera Metropolitana, Litoral i Prelitoral, Besòs, Carrilet, Reial, Collserola i Vallès- que sumen. D'aquests, un 13% són de nova construcció, un 54% de transformació i un 33% de remodelació.Aquestes avingudes –per exemple unaque enllaci Castelldefels amb Montgat passant per Barcelona- connecta centralitats amb transport públic en superfície –autobús o tramvia- i inclou carrils bici i itineraris de vianants. També concentren el 83% del total de sostre construïble que dibuixa el PDUM.El futur planejament també incideix en la connexió de la infraestructura verda. Més enllà d'augmentar en un 4,2% el sòl no urbanitzable, es dibuixa una xarxa d'eixos verds i parcs estructurants amb la voluntat que elscap a la ciutat construïda.Concretament, el PDUM identifica fins aque per la seva dimensió desenvolupen funcions i serveis ecosistèmics que transcendeixen l'àmbit municipal. Aquests elements estan connectats amb la resta de parcs, centres urbans i portes amb els espais oberts a través dels denominats, una xarxa per a la mobilitat activa en contacte amb la natura. Són un total de, dels quals un terç ja estan executats. Finalment, hi ha 177 km més d'eixos verds que es troben dins dels espais oberts d'interès metropolità, dels quals encara resta per executar el 85%.