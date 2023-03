ERC acusa Vox de perseguir l'engany de la classe treballadora amb la bandera de la «pàtria»

, cap de files delal Congrés, ha definit Ramón Tamames com una "corista" desafinada de, en el discurs més brillant de totes les respostes pronunciades aquest dimarts a la cambra baixa per rebutjar la moció de censura., president del grup parlamentari d', també ha recorregut a la ironia per rebatre el missatge de l'exdirigent comunista i ara comodí de l'estratègia de l'. Rufián, que ha castigat la vanitat de Tamames amb la definició d'"un senyor molt llegit però també amb moltes ganes de sortir a la tele", ha utilitzat la seva intervenció per acusar Vox de perseguir el vot de les classes treballadors amb l'única bandera de la "".El líder republicà al Congrés ha volgut deconstruir l'estratègia política de l'extrema dreta amb un repàs de les votacions de Vox en les grans qüestions de la, inclosa la negativa a incrementar el. "Segur que coneixen a bona gent de classe treballadora que voten partits que voten en contra del salari mínim interprofessional. Per què hi ha tant ratolí votant gats? Perquè hi ha molta gent disposada a votar en contra dels seus interessos pensant que vota a favor dels seus principis. I el principi és la pàtria", ha reflexionat Rufián. "", ha reblat el diputat republicà.Amb un discurs directe i sarcàstic, Rufián ha volgut alertar del perill que suposa que la societat espanyola s'amari delque es projectarà de la. "El soroll associat a Vox ja no és només soroll, és una altra cosa. S'escolta una melodia, un xiuxiueig. El de no som feixistes, som patriotes", ha insistit Rufián, que no ha escatimat al govern de Pedro Sánchez . "A vostès, senyories del govern, no els farà fora una moció; els farà fora la inflació [...] Comencin a pensar en la gent que estan decebent", ha argumentat el president del grup republicà.En el tram final de la seva intervenció, Rufián ha rebatut directament les paraules de Tamames, a qui ha acusat de presentar-se al Congrés "per vendre literalment el seu llibre". Ha posat especial èmfasi a rebatre al candidat alternatiu en la defensa de la, la reforma de lai laa Catalunya. "En què ajuda a la convivència nacional enviar la policia a pegar gent l'1 d'octubre en un col·legi electoral? Hi ha algú a Catalunya que hagi deixat de ser independentista?", s'ha preguntat Rufián. "És absurd que vostès diguin que la Generalitat persegueix el castellà", ha encadenat el diputat d'ERC, després de recordar que és fill de, on va néixer el model d'immersió lingüística. Rufián també ha donat dades per desmentir que la llei electoral representi de forma distorsionada els partits sobiranistes.Rufián, que no s'ha estalviat retrets al discurs de-"Tejero també portava corbata", ha dit per rebatre els comentaris del líder de Vox sobre la indumentària dels diputats-, ha conclòs que Tamames ha prioritzat una Espanya "" a una Espanya "trencada". "", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor