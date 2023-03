La justícia italiana arxiva l'extradició de Puigdemont

Era la nit del 23 de setembre de 2021 quan, just arribar a l'Alguer, era detingut per la policia italiana i alliberat unes hores després. Setmanes més tard, compareixia a la, que revisava el seu cas per la petició d'extradició del Tribunal Suprem. En aquell moment, a l'octubre de fa dos anys, el tribunal sard va deixar en suspens l'extradició a l'espera dels pronunciaments que havien d'arribar de la justícia europea sobre les prejudicials dei sobre la immunitat. Finalment, la justícia italiana ha decidit arxivar l'extradició un cop constatat que el jutge del Suprem ha fet decaure l'euroordre contra l'expresident. El front italià, doncs, queda tancat.Llarena va desactivar les euroordres just després de la reforma del codi penal, i de moment no n'ha emès de noves a l'espera de concretar qui marge de maniobra li deixa la sentència del(TJUE) sobre l'abast de les ordres de detenció i del que digui el(TGUE) sobre la immunitat. Segons han informat mitjans italians i ha confirmat, el tribunal de Sardenya ha declarat "extint" el procediment després de rebre una notificació de l', en què se'ls comunica que l'euroordre contra Puigdemont ha estat revocada per part de Llarena.Això, ara com ara, no té conseqüències, però sí que elimina un dels fronts que tenia obert la defensa de Puigdemont, ja que el procediment a Itàlia s'havia de reactivar després de les decisions europees. L'expresident, i també, tenen immunitat de manera cautelar com a eurodiputats mentre el Tribunal General de la Unió Europea acaba de perfilar la seva sentència contra la tramitació del suplicatori, que els va aixecar aquesta protecció el març de 2021. Precisament arran de la detenció a Itàlia, la justícia europea els va retornar la immunitat davant del risc de tornar a ser arrestats en algun país.Més enllà d'això, no hi ha cap euroordre activa a dia d'avui, però Llarena sí que insisteix que vol jutjar Puigdemont per. Aquest mateix dimarts, el jutge del Suprem ha descartat els recursos presentats per les defenses -també els de les acusacions- i manté la pressió a l'espera de decidir si, quan ho consideri oportú, torna a emetre unade detenció, que serà la quarta des que Puigdemont i la meitat del govern van marxar a l'exili, ja fa més de cinc anys.

