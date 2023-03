La compensació multimilionària a què s'exposa Bad Bunny per utilitzar la veu de la seva ex en cançons

Moment en què s'enregistra

L'exnòvia de Bad Bunny,, reclamaal porto-riqueny per utilitzar la seva veu en les cançons. La dona, llicenciada en dret fa dos anys, al·lega la compensació per drets d'imatge, drets morals d'autor i danys i perjudicis, ja que en cap moment va consentir al cantant.La demanda, presentada l'1 de març, dona a conèixer que De la Cruz i Benito Antonio Martínez Ocasio, nom de l'artista, decideixen que ell inclogui la paraula "baby" en la seva presentació a les cançons, amb la idea que "" sonés més atractiu encara. Tots dos van preferir gravar la veu de Carliz, parella del cantant des del 2011, abans que es fes mundialment conegut, segons la denúncia.L'any, De la Cruz envia un àudio via telèfon mòbil al cantant, per petició seva, dient "Bad Bunny baby". L'artista porto-riqueny inclou per primera vegada la cita a la cançó Pa' tu (2017). La participació de la jove en el tema es va produir "sense el seu consentiment, ni autorització per escrit", d'acord amb el document judicial. El hit es tracta de la primera col·laboració del cantant amb la discogràfica, que també ha estat demandat per De La Cruz.A més,va utilitzar també la tornada a la cançó Dos mil 16 (2022), que surt a la llum en l'àlbum Un verano sin ti. Segons la demanda, el 5 de maig del 2022, un dia abans de la publicació del disc, els representants de l'artista van intentar arribar a un acord amb ella, que el va rebutjar sense signar cap contracte.Sense el consentiment de la noia, la veu també es va poder sentir en l'obertura de tots els concerts de Bad Bunny durant la seva, que es van dur a terme a Puerto Rico, els Estats Units i l'Amèrica Llatina a partir del juliol del 2022.

