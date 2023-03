La jove que diu ser Madeleine McCann podria ser una nena segrestada a Suïssa

Des que la jove polonesava incendiar les xarxes després d'assegurar que era, el seu cas ha anat adquirint matisos cada poc temps. Primer, els pares de la petita desapareguda a Portugal fa 16 anys van acceptar realitzar-se un test genètic per comprovar si les afirmacions són certes, després la família oficial de la noia va sortir al pas dels rumors per desmentir la seva filla i, ara, un equip d'investigadors apunta que Julia Faustyna podria ser una altra menor desapareguda.Sospiten que podria ser la suissa, que va desaparèixer juntament amb la seva germana bessona Alessia el 2011, quan tenien sis anys. Pocs dies després de la desaparició de les nenes, el pare es va treure la vida i, temps després, la mare va rebre una carta que deia: "". El cas es va tractar com un segrest, però des d'aleshores no hi ha hagut avenços.Mitjançant el compte d'Instagram anomenat, la noia explica les raons per les quals ha arribat a la conclusió que potser ella és la nena desapareguda anys enrere. Tot i assenyalar que no estar-ne completament segura, està convençuda que pot ser-ho, ja que creu que hi haentre elles. Pigues a la cara o a les cames, una marca concreta a l'ull, expressions facials concretes o la forma de la cara. Aquestes són algunes de les semblances que ha observat fins ara la jove polonesa i que ja ha exposat al perfil d'Instagram per guanyar credibilitat.Si bé, Wendell va reconèixer fa unes setmanes que ''''. Ho va fer en un vídeo en directe al seu compte d'Instagram acompanyada per la seva representant legal, la mèdium. Tot i que les dues van dir que no estan segures que Wendell no sigui la filla de la família, van assegurar que sí que tenen proves que a la vida de la Julia ha passat una cosa ''molt greu'', fet que confirmaria que. A més a més, Fia Johansson va subratllar que els familiars de la jove polonesa no volen fer-se les proves d'ADN amb ella per demostrar que no hi ha cap vincle de sang.

