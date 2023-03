Els nous propietaris del bar Pinotxo volen traslladar el negoci per mantenir el nom

Fa unes setmanes,celebrava que l'històricde lacontinuava amb vida, després de tancar temporalment enmig d'un polèmic traspàs. Aquest dilluns, però, l'eufòria es va rebaixar després que transcendís que la jutgessa del Jutjat Mercantil 9 de la ciutat comtal ha ordenat com a mesura cautelaral nou propietari, la família. Si bé, aquesta es plantejaper esquivar la prohibició, segons ha informat els seus advocats a betevé.El bar està viu, però no del tot. La meitat del negoci ha passat a la societat, mentre que l'altre 50% continua en mans del nebot de, que no està obeint l'ordre judicial de canviar el nom del comerç. Juanito, jubilat el desembre passat, ha pres la decisió de manera unilateral i la família ho considera "".Obert des del 1923, i amb quatre generacions de la mateixa família conduint-lo, la continuïtat de l'establiment estava en dubte per. Ara, el que està en dubte és el nom de l'establiment. Pels clients, tota la resta de coses continuen com sempre. La carta està intacta perquè volen mantenir "l'essència" dels diferents plats i menjar que elaboraven els primers amos.

