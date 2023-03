Revelen per què els futbolistes tenen més risc de patir demència

Els futbolistes d'elit tenen més probabilitats de patir, com per exemple l'. Això és el que ha determinat una investigació publicada a la revista científica The Lancet Public Health, que assegura que els jugadors de futbol de primera categoria tenen 1,5 vegades més de probabilitats de patir una malaltia neurodegenerativa que la població general. El motiu que hi ha al darrere? Elsa la pilota.L'estudi ha analitzat 6.007 futbolistes de la primera divisió deentre 1924 i 2019, i ha determinat que el 9% havien estat diagnosticats amb una malaltia neurodegenerativa, mentre que aquest risc en la població general és del 6%. Per altra banda, l'estudi també explica que el risc de patir malalties del sistema motor, com l', no augmenta, i el de patirfins i tot disminueix.Els investigadors, però, han detectat una anomalia que els ha fet arribar a la hipòtesi de la perillositat dels cops de cap. Els futbolistes que havien estatno presentaven més risc de patir demència. En els últims anys, ha augmentat la preocupació per possiblesal futbol i el risc que derivin en malalties neurodegeneratives amb el pas dels anys.Val a dir, remarquen els investigadors, que l'estudi s'ha realitzat en molts futbolistes que van jugar un futbol molt diferent del d'ara, i que els canvis que s'han anat introduint poden haver reduït el risc. La substitució delper, per exemple, pot ser clau, ja que aquest últim no absorbeix l'aigua i fa menys dura la pilota.

