El Parlament porta Sánchez a la Fiscalia per plantar la comissió del «Catalangate»

El Parlament no avança en la investigació sobre el Catalangate a causa de les absències dels màxims representants del, que han decidit donar l'esquena fins aa la comissió d'investigació sobre l'espionatge de la cambra catalana. En un intent de sancionar aquesta decisió del presidenti alguns dels seus ministres, ERC, Junts i la CUP, mitjançant ladel Parlament, han traslladat a la Fiscalia aquesta situació. Així ho ha avalat la mesa reunida aquest dimarts al matí, on també s'ha acordat traslladar mitjançant unaa la comissió d'investigació de Pegasus de l'Eurocambra aquestes incompareixences.La notificació al ministeri fiscal respon als moviments que marca eldel Parlament, que recull que la mesa ha d'explicar les incompareixences en les comissions d'investigació. Tot i això, els precedents mostren que en altres ocasions s'ha traslladat a la Fiscalia i aquesta ho haEn concret, la mesa ha notificat que Sánchez ha plantat al Parlament fins a dues vegades, però també els ministresi la vicepresidenta. Tampoc han notificat l'absència de l'exvicepresidenta primerai de l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya,Aquest moviment del Parlament català es du a terme un dia després que una delegació de la comissió d'investigació del Catalangate es reunís amb la missió del Parlament Europeu sobre l'espionatge a Madrid. L'independentisme en bloc va denunciar el boicot actiu de l'executiu espanyol als treballs d'investigació, tant en l'escala europea com catalana. El 52% va reaparèixer per fer aquesta denúncia, però no serà fins aquesta tarda quan la missió europea faci públiques les valoracions i conclusions de la seva visita.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor