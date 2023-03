Persecució policial en un polígon de Girona per aturar un robatori a Nestlé

Elshan detingut tres lladres a qui van sorprendre robantd'un camió davant la fàbricadei que van protagonitzar una persecució pel polígon de. Els detinguts, dos de 20 anys i un altre de 30, ja acumulen antecedents per fets similars, van trencar el precinte del remolc i van començar a carregar caixes de cafè a dins d'una furgoneta.Quan ja n'havien agafades més de 250, elsvan veure arribar els Mossos i van intentar fugir a tota velocitat. Havien tapat les plaques deamb cinta adhesiva per evitar que se'ls identifiqués. Mentre els perseguien, un cotxe patrulla que va intentar barrar-los el pas va haver d'esquivar laper evitar que xoqués contra ells.Elva passar aquest dissabte en plena matinada. Cap a dos quarts de sis, els Mossos van rebre l'avís que uns lladres s'estaven enduent part de la càrrega d'unaparcat davant la fàbrica que Nestlé té a Domeny. Havien trencat el precinte del remolc i estaven carregant tot deen una furgoneta.Quan les patrulles van arribar al lloc, en veure's sorpresos, els lladres van intentar fugir amb ela tota velocitat. Els lladres van conduir de manera temerària pel, van passar a l'altre costat de laque dona accés a l'i fins i tot, durant la, un cotxe patrulla va haver d'esquivar-los per evitar xocar amb ells.Els Mossos els van poder detenir poc després, quan circulaven pel carrer Bescanó. A dins la furgoneta, hi portavende cafè. Els Mossos els acusen dea agents de l'autoritat i. Dissabte mateix, tots ells van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona i han quedat en

