Mor l'actor Paul Grant, conegut pels seus rols a «Star Wars» i «Harry Potter»

L'actorva morir aquest dilluns, per causes que no han volgut ser traslladades als mitjans de comunicació. Va ser trobat inconscient als voltants de l'estació de, a Londres,al migdia. Els serveis d'emergències van traslladar-lo a un hospital londinenc, on va ser ingressat fins aquest dilluns, on va acabar morint al migdia.Segons els serveis d'ambulàncies de la capital britànica, van traslladar Grant inconscient "sota prioritat màxima". En concret, el van trobar a, una de les estacions que es trobaConegut pels mitjans per les seves interpretacions a(on feia d'un ewok, la raça que ajuda els rebels a combatre l'Imperi) i a(on interpretava un dels goblins sense acreditar), realment va ser més visible quan va formar part dels repartiments de(1986, Jim Henson) i(1988, Jon Howard). Era un dels especialistes.

