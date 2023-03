Entre un terç i fins a un 90% menys de trànsit a les pàgines web en català. Segons l’–ela l'esfera digital– és l’impacte que podrien haver tingut els canvis d’aquest últim any en l’algoritme dels cercadors com Google. La plataforma s’ha presentata la seu de la Fundació.cat i neix per coordinar esforços per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants a internet.A més de la Fundació.cat, l'Aliança compta amb la participació decomo l’. L’objectiu és representar elsdels catalans en l’esfera digital, diagnosticar els espais on no hi ha prou presència del català i oferir solucions perquè les empreses i organitzacions de tot el món respectin la llengua a l’hora d’oferir els seus productes i serveis. El periodista especialitzat en tecnologiaserà l’encarregat de coordinar l’espai.La primera línia d’actuació és per incidir en la. En aquest sentit, l’Aliança té previst presentar un informe la setmana que ve per desgranar els efectes negatius en el trànsit de les webs en català que s’han produït aquest últim any., ha valorat el president de la Fundació.cat,que, tot i això, descarta “mans negres” en els canvis fets pels cercadors.A més del posicionament web, les entitats promotores han identificaton la presència del català no és satisfactòria. L'Aliança farà un seguiment de les, lesles, l’, els, elsi la. “Volem diagnosticar perquè a la xarxa hi ha menys presència de català de la que li pertoca per mida”, ha detallat Cuesta. En cada un dels vuit eixos s’hi faran actuacions transversals aprofitant els recursos dels membres de l’Aliança. A més, també es col·laborarà amb la Generalitat de Catalunya per buscar la vinculació d’altres organismes públics catalanoparlants.En cada àmbit, hi ha previstes quatre fases basades en eld'en quin estat es troba l'espai,per millorar la presència de la llengua catalana, crear unper fer un seguiment de les millores que s’aconsegueixin i en última instància ferque potenciïn la visibilitat catalanoparlant a les xarxes.També es preveuen accions reivindicatives, tot i que Roca ha recalcat que “l’activisme no sempre és la solució”. Segons el president de la Fundació.cat, l’Aliança té un enfocament pragmàtic i considera que la majoria de situacions negatives tenen un rerefons tècnic i no pas

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor